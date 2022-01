Panikk vokser, BTC nær $35 000, tilbake til $30K denne helgen? av Investing.com

2/2

Bitcoin krasjer nær $40K



2/2

Investing.com – Etter at korreksjonen startet torsdag kveld, akselererte kursen fallet kraftig fra torsdag til fredag, og brøt under $40K-terskelen, før den la seg over $38 000 under gårsdagens handelsdag, noe som økte håpet om en bedring.

Dessverre gjenopptok Bitcoin og hele kryptovalutamarkedet dykkingen i går, med Bitcoin falt til $35 500, mens Bitcoin svever under $2 500.

Sammenlignet med torsdagens høyeste på $43 540, viste BTC/USD et fall på mer enn 18 % på det laveste natten over fra fredag ​​til lørdag.

Når det gjelder årsakene til dette krakket i kryptovalutamarkedet, ser det ut til at det er utbredt risikoaversjon som har påvirket Bitcoin og andre digitale valutaer mest. Det bør bemerkes at paret stengte ned 2,72 % i går, etter å ha falt 1,30 % dagen før. På sin side tapte den 1,9 % i går etter 1,10 % på torsdag.

Høyere renter fikk investorer til å forlate sine posisjoner i mer risikofylte eiendeler. Ved starten av uken steg referanserenten på statsobligasjoner over 1,9 %. Fed indikerte også at den planlegger å begynne å krympe balansen, samt kutte obligasjoner og heve renten.

Et vanlig investeringsargument for bitcoin er imidlertid at det fungerer som en sikring mot økende inflasjon forårsaket av løs pengepolitikk, så risikoen er at en mer haukisk Federal Reserve kan frata bitcoin det argumentet.

En ce qui concerne plus spécifiquement l’actualité liée aux cryptomonnaies, på rappellera qu’un recommandant l’interdiction des cryptomonnaies dans le pays a sans doute aussi effrayé les investisseurs, après que lépé évoétré, pluss denne uken.

Se terskler denne helgen på Bitcoin

Fra et grafisk synspunkt vil vi huske at Bitcoin brøt under to hovedstøtter i går: $40.000 og $37.500. Dermed er disse to tersklene nå de første motstandene som vurderes.

På minussiden bør $35 000-området betraktes som den første støtten nær gjeldende priser. Under denne grensen blir det imidlertid vanskelig å finne kartstøtte før den neste store psykologiske terskelen på $30 000.

Andre kryptovalutaer krasjer mer enn BTC

Til slutt, når det gjelder andre kryptovalutaer, viser de fleste av dem en brattere nedgang enn Bitcoin. Faktisk, på tidspunktet for skriving av denne artikkelen, hvis Bitcoin har tapt 8,8%, så er Ethereum, den nest viktigste kryptovalutaen, ned nesten 11%.

The, som dukket opp i begynnelsen av uken med en sterk 40% oppgang, slettet alle sine gevinster og mer, og postet en nedgang på 11,20% i løpet av 24 timer og 12% på en uke for øyeblikket.

Men det største fallet i topp ti har vært publisert tidligere, som er ned nesten 20 % siden i går.