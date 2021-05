Paper sier at Trump konfiskerte telefonoppføringer av Doze Washington Post-journalister | Amerikanske nyheter

Telefonsamtaler fra tre journalister med Washington Post ble hemmelig innhentet over en tremånedersperiode i 2017 med Donald Trumps rettsvesen, avisen Kunngjort.

Telekommunikasjonsjournaler fra 15. april til 31. juli det året inkluderte hvem, når, når og hvor lenge, men ikke videreformidle det som ble sagt i samtalene.

Rekord ble innhentet under en rettskjennelse mens journalister så på Etterretningsintervensjoner Riksadvokat Jeff Sessions, som kommer snart, refererer til å diskutere Trump-kampanjen med den russiske ambassadøren Sergei Kislyak i 2016.

De Washington Post Dets reportere – Ellen Nakashima, Greg Miller og tidligere Post-reporter Adam Andes – ble nylig varslet av justisdepartementet om en rettskjennelse for å få “innholdsløse kommunikasjonsjournaler”. Forespørselen om å motta e-postene deres ble avslått.

“Vi er veldig opptatt av bruk av myndighetsmakt for å få tilgang til kommunikasjon fra journalister,” sa Cameron Barr, administrerende direktør i Posten.

“Justisdepartementet må umiddelbart avklare årsakene til dette innbruddet i handlingene til journalister som gjør sitt arbeid, som er beskyttet under den første endringen.”

Uttrykket viser hvor engstelig det er Trump-administrasjonen Lekkasjer rundt påstander om russisk intervensjon.

På en pressekonferanse i august 2017, en måned etter at stevningen av poster gikk ut, Øktene holdt en pressekonferanse Det oppfordret regjeringslekkasjer for å kontrollere praksisen.

Samtalen kom etter at Trump offentlig kalte sin justisminister for “svak” i å forfølge lekkasjene. Han bemerket at lekkasjeetterforskningen fra Obama-administrasjonen har tredoblet seg, og erklærte: “Denne lekkasjekulturen må stoppes.”

I en uttalelse sa rettsvesenet: ”Sjelden, som en del av en kriminell etterforskning av uvedkommende, søker den å etablere en rettslig prosess for å skaffe telefonregningsposter og innholdsløse e-postregistreringer fra mediemedlemmer, slik det er etablert i policyen. av medieveiledningen. Utlevering av klassifisert informasjon. “

Det la til: “Målene for disse undersøkelsene er ikke mediemottakere, men de som har tilgang til nasjonal sikkerhetsinformasjon den ga til media, og dermed ikke klarer å beskytte det som er lovpålagt.”