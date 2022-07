Papirvepsen dyrker forskjellen.

Papirvepsen har nettopp gått inn i den svært lukkede kretsen av dyr som anses i stand til å danne et abstrakt konsept, som likheten eller forskjellen mellom to ting.

De fleste arter vet hvordan man skiller en viktig ting fra en annen, for eksempel god frukt fra dårlig frukt, eller ropet til en slekt fra et rovdyrs. Svært få er i stand til å danne et abstrakt begrep som «like/forskjellig» og anvende det på ulike situasjoner.

Bortsett fra primater, har et lite antall arter denne gaven, inkludert korvider, duer, papegøyer, delfiner og andunger. Hos virvelløse dyr har den bare vært oppført med den europeiske honningbien.

Nå må vi legge til Polistes fuscatus, papirvepsen, ifølge studien publisert onsdag i Proceedings B fra British Royal Society.

Dette sosiale insektet er kjent for sin evne til å skille ansiktene til sine jevnaldrende uten å svikte. Et team av nevrobiologer fra American University of Michigan utforsket deres evne til å gjøre det bedre.

Først «lærte» de vepsene å assosiere ett par bilder eller lukt, like eller forskjellige, med en ufarlig, men ubehagelig elektrisk strøm, og det motsatte paret med fravær av utladninger.

Hver veps var i en kube hvis vegger hadde for eksempel et par identiske farger. Den ble værende der i to minutter, utsatt for en elektrisk strøm overført gjennom bakken, og deretter, etter et minutts pause, ble den plassert i en annen kube, uten strøm, hvor det var et par farger som var forskjellige fra hverandre.

– Mindre enn en million nevroner –

Stimuliparene – farger, vepseansikter eller lukt – ble endret mellom hver økt slik at dyret ikke assosierte et bestemt par med det elektriske sjokket.

Etter fire læringsøkter og en pause på tre kvarter, gjennomgikk vepsen en test for å verifisere om den hadde integrert forestillingen om «samme/ikke lik».

De plasserte henne i en boks hvor hun hadde muligheten til å gå til den ene enden med et par identiske stimuli eller til den med forskjellige stimuli. Det riktige valget er å bevege seg mot paret av stimuli knyttet til opplevelsen din med fravær av sjokk.

Til å begynne med var stimulustypen – farge, ansikt eller lukt – identisk med læringsfasen, men ikke selve stimulansen, fargen endret seg for eksempel. Etter ti forsøk, og en ny pause, ble forsøket gjentatt med en type stimulans dyret aldri møtte, som lukten bak fargene.

I begge tilfeller besto vepsen testen med mer enn 80 % suksess, langt utover flaks. Et resultat helt uavhengig av hvilken type stimulus det er snakk om.

Og ganske bra med tanke på at hjernen til denne vepsen, som den til den europeiske bien, har mindre enn en million nevroner, når den til duen overstiger 300 millioner og makakens hjerne seks milliarder, påpeker forskerne. . Og hva får dem til å tro at innlæringen av begrepet «like/forskjellig» kanskje er mer utbredt blant insekter enn forventet.

Utover det konkluderer de med at «miniatyrnervesystemet til insekter ikke setter noen grenser for sofistikeringen av oppførselen deres,» ifølge studien.

