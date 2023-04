Par: Hvis partneren din uttaler en av disse fem setningene, vil han definitivt bryte opp.

Av Jessica Dye

Hvis forholdet ditt begynner å vakle, er det mange små ting som kan varsle deg og forberede deg på et nært forestående brudd… spesielt i disse fem setningene, som hvis partneren din sier, er forholdet ditt slutt.

Ikke alle par er laget for å vare. Noen ganger er det å bryte opp den beste løsningen for dere begge. Dette er selvfølgelig ikke alltid lett, men ofte nødvendig. Hvis du har en følelse av at forholdet nærmer seg slutten, er det flere signaler som kan varsle deg og vise at forholdet er i ferd med å ta slutt.

Blant de mest avslørende tegnene finner vi noen setninger som kan virke ufarlige, men som faktisk aldri blir uttalt ved et uhell… Ved å ytre dem, forteller partneren din deg (noen ganger uten å vite det) at et brudd er nært forestående. Å vite hvordan du gjenkjenner de små frasene hans vil tillate deg å forberede deg bedre på denne ubehagelige nyheten. Eller, hvis det fortsatt er mulig, kan du prøve å redde forholdet ditt.

Det vil være fem setninger som vil kunngjøre slutten på forholdet ditt. For å liste dem opp, har flere forholdseksperter delt sine erfaringer og observasjoner på Bustle-nettstedet, rapporterer Cosmopolitan.

Her er setninger som sier at forholdet ditt nærmer seg slutten

«Jeg trenger tid for meg selv»

«Vi må bremse»

«Du fortjener bedre enn meg»

«Jeg trodde ikke du skulle komme»

«Jeg er ikke i godt humør»

Hvis partneren din ytrer noen av disse setningene, kan det hende du må forberede deg på et brudd …

Selvfølgelig er det mulig at partneren din sier en av disse setningene fordi de er i dårlig humør eller opprørt. Men hvis symptomene dukker opp gjentatte ganger på mellomlang eller lang sikt, kunngjør dette et stort problem i forholdet ditt eller kanskje følelsene hans virkelig har endret seg overfor deg…