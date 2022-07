Par som reiser alene på et Air France-fly med 140 personer om bord: «Vi ble behandlet som VIP-er»

Det er en enestående situasjon hittil opplevd av flyvertinnene på et Air France-fly på onsdag. Faktisk ble de overrasket over å se bare ett par om bord, som kan romme opptil 140 passasjerer. Paret tok av fra Al Ain fra Agadir til Paris etter en ukes lang ferie i Marokko. Ifølge informasjon fra avisen Le Parisien skal kapteinen ha fortalt de to passasjerene at de var blant «de få i verden som denne ulykken skjedde med».

Dermed kunne paret nyte en VIP-tur: et champagnemåltid og personlige kunngjøringer med stemme og ikke på mikrofonen, angående reiserute, vær eller ankomsttid. Men hvis en slik situasjon er uvanlig, er den likevel katastrofal fra et miljøsynspunkt. Ifølge Air Frances karbonberegning slipper en rundtur fra Agadir til Paris (2.442 km) ut 319 kg karbondioksid og forbruker i gjennomsnitt 2,62 liter parafin per passasjer for en 100 km strekning. Derfor krever en tur for dette paret 8.960 liter parafin.

Flyselskapet forklarte at dette er et unntakstilfelle. «Opprinnelig ble det satt opp et fly for å ta vare på Transavia-kunder (merk: et lavkostdatterselskap av konsernet som ble hardt rammet av streikebevegelsene), hvis fly mellom Paris og Agadir ble kansellert. Vi ønsket å svare som en prioritet til denne avgangsflyvningen,» forklarte en talsperson for Air France til våre franske kolleger. for å redde ferien deres.» Han la til: «Hvis flyet var fullt på vei, var antallet passasjerer som strandet igjen på returflyvningen mindre.» bemerker at det ikke fantes noen annen løsning.