Paradox Interactive og Triumph Studios Age of Wonders 4: Empires & Ashes, the Complete Expansion for the Popular Fantasy Strategy Game – 7. november 2023 kl. 18:27.

Paradox Interactive og Triumph Studios har gitt ut Age of Wonders 4: Empires & Ashes, en omfattende utvidelse for det populære fantasy-strategispillet. Empires & Ashes er den mest omfattende utvidelsen for Age of Wonders 4, som forbedrer spillet med industriell kampkultur, ekstra fuglekondisjon, et nytt seiernivå og mer. Lengre. Empires & Ashes er nå tilgjengelig på PC, Xbox Series X|S og PlayStation 5 for en MSRP på $19,99/$16,99 ($19,99). Spillere som har kjøpt Age of Wonders 4 eller Premium Edition av Expansion Pass vil motta Empires & Ashes. Ingen ekstra kostnad.

I Age of Wonders 4: Empire & Ashes revolusjonerer spillerne sine kongedømmer gjennom den krigerske kulturen til Reaver, industrialiserer, kombinerer magi og stål for å lage kraftige krigsmaskiner og ta kontroll over fiendens byer. Med aviær form kan spillere legge fjær til hærens hette og kreve seier ved å låse opp kraftseler som styrer astralhavet. Age of Wonders 4: Empires and Seals of Power krever kontroll over tilgangen til Astralhavet – og holder dem lenge nok til å kontrollere Empire i en vinnerposisjon høyt elsket av Age of Wonders-fans.

New Story Missions: Kjemp sammen med Larissa for å stoppe Chaos-styrkene fra å ødelegge Astralhavet. Et nytt gammelt vidunder og et nytt befengt sted: Oppdag et nytt skjult vidunder og utforsk de forlatte verkstedene til de infiserte. Utnytt kraften til gamle relikvier og lås opp veien til storhet!

Nye dyrelivsenheter og -fester: Fra bjørnefester til forkastede eremitter, bestillinger er klare til å trene eller smuldre før styrke. Age of Wonders 4: Wonders 4: Empires & Ashes lanseres med en massiv gratis Golem-oppdatering som forbedrer spillets funksjoner for alle spillere. Golem-oppdateringen inkluderer Item Forge: lag fryktinngytende utstyr for heltene dine, og gå inn i kamp med uovertruffen kraft og stil.

Kampkoordinering: Gi spesifikke instruksjoner til undersåttene dine for å hjelpe dem under kamp. Gjennomgang av treningsegenskaper: Modeller rasens iboende fysiske evner med større frihet. Ytterligere hendelser: 25 begivenheter i spillet, fokusert på kamp og seier.

Forbedret spilling på vannet: Grafiske og mekaniske forbedringer for å navigere i havet på verdenskartet og i kamp. Fornyet spellbook-grensesnitt: Bla gjennom staver som er tilgjengelige fra en ekte trollmann.