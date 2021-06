Paralyzed Veterans of America – Honor the Place Campaign

Marco Bungert, Paralyzed Veterans of America, sier at Honor the Spot startet for mer enn 75 år siden da PVA (Paralyzed Veterans of America) ble grunnlagt. Da veteranene fra andre verdenskrig kom hjem og deres lokalsamfunn ikke var tilgjengelige for dem; hjemmene sine slik at de kjempet for tilgjengeligheten vår og Honor the Spot fortsetter kampen med parkering.

Marco begynte i militæret 18 år gammel like etter videregående skole. Han var omtrent to år gammel da han ble skadet i en bilulykke som gjorde at han ble lam fra brystet og ned. Han forteller at han var 19 år og var på et sykehus og tenkte at livet hans var praktisk talt over, og tenkte at de ikke ville være i stand til å gjøre noe. En PVA-offiser kom inn, forklarte alle fordelene som var tilgjengelige for ham, som å gjøre hjemmet hans tilgjengelig og bilen hans ble tilpasset slik at han kunne kjøre. Han kan fortsatt drive sport og være aktiv, og føre ham til å representere USA i 2019 i Norge med adaptiv ski og ingen PVA som gir all denne informasjonen, sier han at han ikke ville være her i dag. Marco sier at han betaler og er glad for å være med i denne kampanjen, ære stedet og spre ordet.

På spørsmål om hvor viktig utilgjengeligheten av funksjonshemmede parkeringsplasser er, sier Marco at det er et ganske stort problem, og noen steder har uansett begrenset tilgjengelighet. En undersøkelse ble utført med funksjonshemmede, og 85% opplevde denne typen problemer i samfunnene sine; mer enn halvparten, sier han, bare snu og gå hjem. Han sier at de trenger disse stedene for å lage datoer og gå til supermarkedet, og det er veldig viktig for dem fordi det er en del av deres uavhengighet.

Det står at du ser folk som har på seg plakkere, og at du kan se funksjonshemmingen min, men jeg kan ikke se deg fordi mange har funksjonshemninger som du ikke kan se, men det er tider når folk blokkerer mellomrommene i mellom. Marco sier at det var en tid da han gikk ut for å spise sammen med familien sin, og da de forlot noen, sperret denne plassen for å gå inn og ut. Du bruker rullestol, så du trenger den plassen for å komme inn og ut av bilen din.

Hvordan kan du være en del av løsningen? Marco sier gå til pva.org/honorthespot og bli med på løftet, bli med i PVA og spre ordet, så kan du gå til nettstedet og lære og utdanne deg selv slik at du kan utdanne andre og ikke parkere i disse rommene.

Du kan gå til PVA.org ved å klikke her.