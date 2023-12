Paris 2024: Tusenvis av hotellbestillinger kansellert av spillarrangører, «en virkelig skuffelse»

Nok en dårlig annonse for neste OL i Paris. Organiseringen av Paris 2024 har nok en gang skapt overskrifter etter en mulig prisstigning på hotell og overnatting i Paris.

Komiteen vedtok å kansellere tusenvis av hotellovernattingsreservasjoner i Chateauroux, i Indre-avdelingen, hvor idrettsskytearrangementene skal avholdes under OL.

Metrobilletter 4 euro i løpet av Paris2024: falske løfter i søknadsmappen for seks år siden

spurte, «Trenger mindre enn forventet”, begrunner organisasjonskomiteen. En enkel e-post som virker som en dårlig julegave gjør at hotelleiere i regionen nå må forholde seg til mange ledige rom. Hotelleieren til våre kolleger ved France Bleu forklarer at av de 976 som ble tildelt av komiteen for å huse sivile, idrettsutøvere og ansatte, er det nå bare 81 igjen.

«Dette er en stor skuffelse. Vi avviste folk for sommeren. Vi har ingen forklaring. Jeg kjenner sinne øke”, anklaget Véronique Gaulon, leder av sektorgrenen til Umih, hovedarbeidsgiverforeningen i hotell- og cateringbransjen.

Den olympiske komité begrunnet seg med å insistere på at «bare» 482 rom ville blitt forlatt. «I dag, med den nøyaktige kunnskapen om denne informasjonen, har vi effektivt forlatt rom som ikke lenger er nødvendig for organisasjonskomiteen. Det vil også gi nye muligheter for besøkende, familier til idrettsutøvere, tjenesteleverandører som jobber i organisasjonen og de som leter etter overnattingsløsninger. Tony Estanguet, styreleder for lekene, forklarte.

Rommene vil snart bli satt ut på markedet igjen for å ønske enda flere turister velkommen i Frankrikes beste tidsperiode.