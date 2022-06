Paris-børsen: Bears Unleashed

Den første smertefulle fasen. Finansmarkedene ga etter i går, noe som fremgår av Nasdaqs fall på mer enn 4 % i USA. Referanseindeksen for planetariske aksjemarkeder, S&P500, gikk inn i et bjørnemarked, eller et bjørnemarked for angelsakserne som assosierer bjørnen med fall (som er årsaken til de fargerike, små planteplantene i illustrasjonen). Dette betyr at den har mistet mer enn 20 % fra sin siste topp, en situasjon som bare har skjedd 19 ganger på 140 år. Et typisk bjørnemarked varer i 289 dager og resulterer i en nedgang på 37,3 %, ifølge Bank of America-data. Dette er selvfølgelig gjennomsnitt. Her finner du et nøyaktig lite ordforråd om høsten. Kom igjen, jeg stabler her alle ordene du ikke vil lese ennå: fall, fall, krasj, kapitulasjon, rødt, usikkerhet, stagnasjon, stagflasjon, bjørnemarked, bjørnemarked, krasj, fall.

For å bekjempe den omkringliggende lavkonjunkturen, ba jeg teamet mitt om å finne fusjoner for børsnoterte selskaper som reagerer på all slags logikk … men strengt tatt utenfor finansiell logikk. Her er mine forslag på slutten av denne konsultasjonen.

Jeg foreslår å begynne med å slå sammen Pernod Ricard og Veolia, med gjennomsnittlig ett bind av det første bindet til tre bind av det andre. Synergien er tydelig og for oss virker det som om sikring av vannressurser er av stor betydning for spritspesialisten.

Det virker også passende for oss å kjøpe Orange by Apple for å danne Fruit Inc, et forfriskende selskap i forkant av denne varme uken i Europa. Det motsatte kunne vært litt mer ambisiøst fordi kapitaliseringen på 30 milliarder dollar til den franske nasjonale operatøren fortsatt ser litt lettere ut sammenlignet med Californias 2219 milliarder dollar. Men i mellomtiden er Orange opp 15 % i år mens Apple har tapt 24 %. Ytterligere 11 år med denne hastigheten og Orange vil kunne bite i eplet, hvis morgenberegningene mine stemmer.

Hellenerne i teamet foreslo å opprette et nytt selskap av Hermes, Hera og Cronos. Når vi vet at den første er svigersønnen til den andre, og han er datteren til den tredje, er denne sammenligningen logisk. Vel, det er tydelig at Hermès lager skinnveskene, og Hera selger Energy og Cronos Cannabis. Men å reetablere konglomerater ville vært ganske dekadent i en tid da de har blitt foreldet.

Noen Zonborsi-analytikere har en kunstnerisk teft, og det er ganske logisk at de sprer ryktet om forhandlinger mellom Leonardo og Vinci. En måte å avgjøre den gamle fransk-italienske striden om arven etter mesteren av Toscana, som døde i Frankrike der François 1.Vers Den ble installert for å fungere.

For å forbli i det historiske riket, virker tilnærmingen mellom Athos og Aramis passende, selv om vi ikke kan finne en tredje tyv til å reparere styrkene som Alexandre Dumas brakte til huset til Artagnan. I morges bekreftet Atos sin plan om å dele seg i to enheter. Lederne hadde ikke nok humor til å døpe den nye enheten Porthos. Det ville vært Evidian, synd.

Vi tenkte også på å kombinere Spie, Bénéteau, Pandora, Box og til og med Safran og Currys. Jeg skal spare deg for de andre, men vi er ikke i nærheten av fullstendig tull ved bredden av Annecysjøen, så det kan bli episode to.

I dagens nyheter noterte Oracles gode kvartalsresultater i går kveld, som gjorde at overskriften kom ut av sesjonen på Wall Street, nedgangen i teknologisektoren. Larry Ellisons gruppe er en stor hit i denne sektoren, konturene vi beskrev her i går. I Europa bekrefter Atos betydelig forstyrrelse og Air France-KLM fullfører en kapitalutvidelse for å bekrefte ankomsten til CMA CGM med 9 % av runden. Den risikable eiendelen par excellence, kryptovalutaer, stuper til sine siste lavmål. Finansmenn venter på 14.30-utgivelsen av produsentpriser for mai i USA, etter kalde inflasjonsbyger forrige fredag. Det vil sannsynligvis ha en innvirkning på obligasjonsrentene, som tok en skråning oppover i går og igjen begynner å snu kurvene, med 2 og 5 års løpetid bedre enn 10 år. En 2-årig og 10-årig prisreversering er en klassisk varsler om økonomiske vanskeligheter, som denne artikkelen forklarer.

I morges i Asia-Stillehavsregionen er Japans Nikkei 225 ned 1,75 % og Hong Kongs Hang Seng er ned 0,68 %. Australia kjører den tyngste prisen for økten med ASX200 ned 4,25 % i skrivende stund, og henger litt etter alle aksjene, men fremfor alt i form av grunnleggende materialer og energi, og det er ikke nødvendigvis min anelse når du ser utrolig styrke av olje, som forblir stabil, sterkt rundt $120 per fat. CAC 40 steg 0,7 % til 6 064 poeng ved åpningen.

Flere «makro»-statistikker i dag, blant dem ZEW-undersøkelsen av tyske finansmenn og industriproduksjon i eurosonen (kl. 11.00), foran den amerikanske PPI i mai.

Euroen handles til 1,0418 amerikanske dollar. En unse gull faller til 1824 dollar. Oljen er fortsatt overraskende spenstig, med Brent North Sea på 122,20 dollar per fat og WTI på 120,93 dollar. opptreden USAs gjeld Om 10 år akselererer den til 3,35 % mens den om 5 år stiger til 3,49 %. Bitcoin faller ytterligere til $22 000.

Hovedpublikasjoner for dagen: Ferguson, Ashted, Fraport, Colroit… Hele agendaen er her.