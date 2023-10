Paris Games Week 2023 – Den franske videospillutstillingen

Paris Sports Week gjør comeback Fra 1. til 5. november 2023 har Paris Expo Porte de Versailles.

Denne spesielle utgaven på neste nivå feirer spillkultur i alle dens former!

Fransk videospillshow

Paris Sports Week Det største franske videospillprogrammet. Fra flotte retrogaming-klassikere til de teknologiske nyvinningene som former morgendagens spill, Paris Games Week er begivenheten som samler entusiaster av videospillkultur.

PGW er organisert av Comexposium, den tredje verdensgruppen for å organisere profesjonelle og offentlige arrangementer på vegne av SELL. (Union of Leisure Software Publishers).

En festlig og familiebegivenhet, PGW er et referanseshow for alle videospillentusiaster, samlet i en varm atmosfære for gleden ved å spille sammen. Dens retur gjenspeiler det sterke ønsket om at lokalsamfunn skal komme sammen under en fysisk begivenhet. PGW 2023 vil gi hver av sine utstillere en mulighet til å møte spillere i et øyeblikk av komfort og deling.

De En uimotståelig samling for videospillskuespillere

Paris Sports Week feirer popkultur i alle dens former. Produsenter, utgivere, studioer og rekvisitter kommer sammen for å presentere nye årsavslutningsprodukter, forhåndsvisninger av 2024-spill, teknologiske innovasjoner og e-sportskonkurranser.

En unik og alltid rik opplevelse

Spillere, familier, cosplayere, entusiaster møtes på hver utgave og deler et øyeblikk fordypet i videospillverdenen. Programmet inkluderer sterke arrangementer og temaer: hovedscenen i Paris Games Week, PGW Junior, Made in France-spill og PEGI-teamet på stedet for å øke bevisstheten blant allmennheten om god videospillpraksis.

