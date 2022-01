Paris-Nice, Monumenter og Tour de France

Wood von Airt vil ikke delta i Straight Bianca som er planlagt i begynnelsen av mars i år, men velger Paris-Nice. “Dette er et valg vi har tatt i år. Det virker for oss at dette er den beste måten å forberede seg til klassikerne på,” kunngjorde han på en pressekonferanse i Alicante (sørøst-Spania) tirsdag. Alicante ankom. “Det gjorde jeg ikke sov godt på søndag, men i mellomtiden klarte jeg å restituere meg, og jeg er spent på denne nye veisesongen. Jeg har mange flere mål å nå.

“Jeg vil vinne et monument (en av de fem beste klassikerne, forfatteranm.). Dette er mitt store mål. Jeg hadde noen store suksesser forrige sesong, men hver gang kom jeg veldig nær suksess ved monumentene. Jeg starter på Circuit Head Newsflat (26. februar) før Paris – Nice and Classic: Tour of Flanders, Amstel Gold Race og Paris-Roubax. Det blir lenge mellom Sanremo og Roubaix.”

Wood von Airt vil vinne Straight Bianche-konkurransen i 2020 og vil ikke konkurrere i arrangementet som ender på scenen i 2018 og 2019. Von Airt er også fornøyd med lagets forsterkninger. “Det er ikke noe bilde. Vi er mye sterkere enn de siste årene, hovedsakelig på grunn av besøk. De som allerede svarer, og vi håper de blir kvitt det mekaniske problemet eller skaden. Ungdom vil bli motivert av ideen om å beholde sin plass i det klassiske laget. Laget er sterkt og vi går mot våren med stor selvtillit.

Daisy Benoit, en nykommer til Jumbo-Wisma, vil faktisk konkurrere i Strait Bianche og Trano-Adriatico.

Jumbo-Wisma ønsker å gjøre det enda bedre i 2022: “Vi må tydelig målrette et av toppløpene”

Jumbo-Wisma hadde 44 seire i fjor, inkludert slovenske Primos Rokliks olympiske tittel. Høydepunkter inkluderer Rockleys siste seier i Tour of Spain, fire etappeseire i Tour de France og tre for Jonas Winggard i denne Grande Powell, inkludert Amsterdam Gold Race (Van Erd), Kant-Welzem (Van Erd) Tour (Roglik) ). Jumbo-Wisma ønsker å gjøre det samme i 2022, og ser fortsatt på den endelige suksessen til turneen.

De to foregående utgavene var uendelige. I 2020 kom Thaddeus Poger raskt til La Blanche des Belles Files på en tidsprøve, etter å ha lidd et kraftig fall i de første dagene av Rocklik-arrangementet i fjor, og tvang ham til å trekke seg snart.

Roglik vil igjen være utfordreren til den endelige seieren, mens Wood von Airt vil åpent konkurrere om den grønne trøya. “Jeg er stolt av fjoråret,” kommenterte Dignes. “Jeg husker spesielt hvordan vi kom tilbake fra en vanskelig start på Tour de France. Vi viste stor kampvilje, som gjorde at vi kunne signere på vår beste tour. Så jeg ser frem til 2022. Laget går fremover. Hvert år .”

Da Tony Martin avsluttet karrieren, gikk klatrer George Bennett ned i trening. Dylan Groenewegen ønsket å få sjansen sin igjen i Tour de France og valgte å gjøre det i andre farger. Åtte nye ryttere kom, inkludert ungdommer fra den kommende troppen som Tiesj Benoot, Tosh Van Der Sande, Christophe Laporte og Rohan Dennis. “Vi har siktet lenge med disse besøkene,” forklarer administrerende direktør Marijn Zeiman under den offisielle presentasjonen av fosteret. “Det var en god sesong, men den skulle alltid bli bedre,” sa han. “Hvis jeg for eksempel ser på klassikerne, må vi tydelig målrette et av primærløpene. Sånn sett er laget sterkt.

Men i disse løpene avhenger det av hvordan vi kan avrunde seilasen (van airt) enda bedre. Hvordan kan vi gjøre det med tanke på ernæring, taktikk og trening slik at han kan bli enda sterkere de siste 90 minuttene av løpet? På turneen sikter vi mot ultimat suksess som de siste årene. Laget ønsker å vinne en-dagsturen.