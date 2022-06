Mens han var på konserten lørdag 18. juni 2022, fjernet Franco-Kongo-sangeren Dodge lappen «Visit Rwanda» inngravert på Parc des Princess-jakken.

Thatju, en fransk artist av kongolesisk avstamning, slettet alle referanser til «Visit Rwanda»-kampanjen før han åpnet konserten sin i Parc des Princes i Paris. «Visit Rwanda» er en kampanje som sponser Paris Saint-Germain-laget. Onsdag 4. desember 2021 formaliserte den persiske klubben et treårig samarbeid med Rwanda. PSG er forpliktet til å fremme turisme i dette østafrikanske landet. Størrelsen på kontrakten er ikke spesifisert.

Faktisk bør denne lappen vises flere ganger per kamp på reklametavlene til Parc des Princess; Herrelagstrening og oppvarmingsskjorter. Ifølge Mbote anbefales det at kvinnelagets kampdrakter stables med samme slagord og at tilskuere drar nytte av de to hovedproduktene i den lokale økonomien, rwandisk kaffe og te.

Men Thaddeus bestemte seg annerledes. Det faktum at det ikke ble henvist til propagandaen til disse trøyene i navnet til artistene som ble invitert til scenen for konserten hans i Parc des Princes i nærvær av mer enn femti tusen mennesker, er et tegn på hans motstand mot Rwandas aggresjon mot DR. Kongo.

Som en påminnelse innrømmet Kims» bror for noen uker siden at han alltid hadde nektet å opptre i Rwanda til støtte for landet sitt og alle kongoleserne som hadde levd i krig i mer enn 20 år øst i landet.

