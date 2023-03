Parkering er dyrere hvis du har en SUV: den splittende ideen som gleder miljøvernere og irriterer mange bilister

Noen har gjentatt denne ideen, andre har berømmet den: Franske økologer vurderer seriøst å differensiere kjøretøyer når de parkerer, med sikte på å få SUV-eiere til å betale mer, siden de anses som for forurensende, for tunge og for imponerende. «Ekstremt tunge og klumpete SUV-er er imot byens tilpasning til klimaendringer,» twitret David Belliard, ansvarlig for transport og veier ved rådhuset i Paris nylig. De er absurde i en by som Paris og mot byens tilpasning til klimaendringer.

spurte før Fransk radio, innrømmer ordføreren i Grenoble, Eric Piol (Ecologie Les Verts i Europa), at han også vurderer dyrere parkeringsplasser for SUV-er. Han sa til kollegene våre: «Fordi de er større, tar de mer plass på gatene. Dette betyr at fotgjenger- og sykkelkonkurranser går dårligere. SUV-er er mer i offentligheten, fordi folk ikke kan sette dem i garasjene sine, som ikke Det er ikke designet for dem. Faktisk setter det resten av befolkningen i fare.»

Ideen vakte reaksjon selv i Belgia. Å vandre rundt innebærer for eksempel en fornærmelse. Ideen er ubrukelig, hun kritiserer sin talsperson, Lorenzo Stefani. Kjøretøy kan ikke bedømmes etter kroppstype. Spesielt siden det finnes ekstraordinært mange mellommodeller, crossovere og andre varianter. Den gjennomsnittlige SUV er ikke lenger eller bredere enn gjennomsnittlig stasjonsvogn eller MPV. For eksempel er VW T-Roc kortere enn VW Golf Break. Så hvordan kan du rettferdiggjøre merprisen for et «SUV»-chassis? «

Før vi spør: «Når det gjelder vekt, hva skal vi gjøre med hybrid- og elbiler, som er tyngre? Det eneste som er praktisk mulig er den årlige registrerings- og opplagsavgiften knyttet til kjøretøyets miljøstandarder. Som allerede er tilfellet i mange land/regioner.»

Når det gjelder sikkerhetsargumentet, avviser Turing det direkte. «SUV-er skårer ikke lavere enn sedaner eller kombi-biler i Euro Ncap-tester. Selv når det gjelder sikkerheten til sårbare trafikanter.»

Ved oppringing har ikke Ecolo-gruppen til hensikt å følge i fotsporene til sine motparter i Frankrike, og har derfor ikke til hensikt å kreve ekstra avgifter for SUV-er for parkering, selv om sistnevnte ikke mottar tjenestene sine. «SUV-er er tyngre, større og mer forurensende og har derfor større innvirkning enn den såkalte små bybilen,» sier Baptiste Erpicum, partitalsmann. For å redusere bruken av de mest forurensende kjøretøyene i byen, går Ecolo inn for tiltak for å begrense tilgang til bysentra som storbyområder Lave utslipp og begrensede adkomstområder (fotgjengere og andre gater med begrenset kjøretøytrafikk).

Dermed kan betalt parkering for SUV-er kun interessere belgiere som reiser til Frankrike ved rattet i sin egen SUV.