Parkeringspris multiplisert med fem på Forest National konsertkvelder: «skam» sier Anthony

Fra januar 2020 må du betale fem euro i timen for å parkere bilen i nærheten av Forest National på konsertkvelder, noe som anses for dyrt av noen besøkende. Skogkommunen i Brussel begrunner denne økningen.

Anthony, som kommer til Brussel for å delta på Forest National-arrangementet, har hatt en bitter smak siden kvelden 26. april. Årsaken til hans misnøye: parkeringsprisen han anser som ublu. Advar oss med den oransje knappen, beboeren i leiekontrakten deler hvor dårlig han var «Utålmodig og spent» Delta på showet til den franske artisten Eddie Brito. Spesielt siden arrangementet «Utsatt igjen» På grunn av regjeringens infeksjon.

I følge Anthony, «Dagens største overraskelse var ikke gaven fra noen som var med meg, men selve prisen på parkeringsautomatene rundt konserthuset.». «Prisen går fra 1 euro til 5 euro per time. Når det er et arrangement, er det fem ganger mer.»Han er lei seg.

Faktisk er området rundt skognasjonen et arrangementsområde. Det er klart at en spesiell parkeringsavgift på 5 euro per time gjelder fra 19.30 til midnatt på konsertkvelder. Innehavere av kort som er gyldige i skogen er unntatt: lokalbefolkningen, «idrettsutøvere», profesjonelle eller gjester ved skoler og barnehager og beboere i arrangementsområdet, dersom deres vert har brukt et lokalt oppholdskort. Midlertidig observatør.

Vi blir bedt om å revitalisere kulturen, men å drikke fra folks lommebøker

Anthony tenker: «Vi betaler allerede rundt 40 euro for en konsertbillett, pluss reiseutgifter, og til slutt må du betale nesten ekstra for å parkere bilen. På 30 euro på parkeringsplassen venter vi. Minimum sporing og vi kontrollerer fortsatt våre parkering.».

For å betale den gunstigere prisen på én euro i timen (gratis fra kl. 18.00), kom Liégeois til slutt to kilometer fra konsertsalen. Hans misforståelse er: «Vi blir bedt om å revitalisere kulturen og delta i arrangementer.».

Arrangementssonen har vært aktiv siden januar 2020, men spesielle parkeringsavgifter gjelder kun under arrangementer. Vurder en liste over gater som er berørt av denne prisøkningen Her.

I årevis, uten noe sted å parkere kjøretøy, har innbyggerne slitt

De siste to årene har det vært holdt svært få konserter på grunn av helseplager. Selve restitusjonen er bare noen få uker. Rådmann for Mobility for Forest, Esmeralda von Den Bosch, forsikrer myndighetene om at de ikke vet noe om inntektene fra operasjonen. Han sier han ikke har mottatt noen klager fra handelsmenn eller lokale. Det ble imidlertid satt i gang to begjæringer av innbyggerne da aksjonen ble igangsatt.

Esmeralda Van den Bosch nevner også at dette området ble opprettet med sikte på å tilfredsstille lokalbefolkningen: «I årevis har innbyggerne slitt med å finne parkeringsplasser.» Alderman legger til «Besøkende ønsker å parkere gratis på gaten, fremfor å betale 5 til 10 euro for foreløpig ubrukte parkeringsplasser. Kommunen ønsker gjennom dette grepet å oppmuntre til stall, ceria-parkering og bruk av besøkende, slik at Audi kan gjenbruke parkering i nabolaget gjennom Forestois.es..

Løsninger for å gå til Nasjonalskogen

Audi-parkeringen ligger en kilometer unna konserthuset og koster 10 euro for kvelden, men den er ikke alltid tilgjengelig. Gratis tilgang til Staley Parking, 2 km fra Forest National. Omtrent fem km fra Seria.

Merk at konsertbilletter, gratis tur/retur-billetter for reiser på STIB-nettet og arrangementspasset til Forest National på offentlig transport (fra ditt hjem eller parkeringsplass) er knyttet til passet. To trikker og fire busser stopper i nærheten av lokalet.