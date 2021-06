Parkwind, Norcia for å by på sjøluftlisenser i Norge

3. juni (Fornybar NOV) – Belgisk sjøvannsutvikler Parkwind NV har dannet en allianse med Norges Norcia-konsern for i fellesskap å by på konsesjonsrunde for sjøvannsprosjekter i Norge.

De to skal opprette et nytt selskap sentrert i Stavanger-regionen sørvest-Norge, sa havnetjenesteleverandøren Norcia i et anbud onsdag uten å gi noen detaljer om søknaden.

Auksjonen av det nye selskapet vil bli lansert som en del av anbudet for Utsira Nord og Sorlez Nortzjo II-områdene i Nordsjøen. Den norske regjeringen gikk med på å åpne begge områdene i juli i fjor og sa at de ville ha muligheten til å bygge totalt 4500 MW havvindturbiner.

Utsira Nord dekker et område på 1010 kvadratkilometer (390 kvm) og er egnet for demo og store prosjekter, mens den 2591 kvadratkilometer store km. Sorlez Nortzjo II har plass til under-standard luftparker og flytende løsninger.

I likhet med den fornybare divisjonen av Norges Ponhur ASA og energi- og infrastrukturfirmaet Hofsland Ego, Equiner ASA, Norsk Hydro ASA og Tysklands RWE kunngjorde planer om å konkurrere i anbudet forrige måned. Equinox og Vergiron, det norske fellesselskapet for fornybar energi mellom Eni Spa og Hitechvision AS, vil by på kapasitet for sjøvann som flyter på Utsira Nord.