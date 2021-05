Partnere AT&T og Telus – Manila Bulletin bringer 5G-kloden rundt for filippinere i USA og Canada

Filippinere med base i Nord-Amerika kan nyte de mange fordelene med Globin 5G-roamingtjenester, ettersom de offisielt har bekreftet partnerskapet med USA-baserte AT&T og Canada-baserte Teles.

The Globe gir kundene i Nord-Amerika muligheten ved å tilby en 5G-nettverksopplevelse for å hjelpe dem med å holde kontakten med sine nærmeste og få tilgang til ulike muligheter hvor som helst i verden. Gjennom dette partnerskapet med AT&T og Telus vil Globin 5G Roaming betjene kunder i omtrent 14 000 amerikanske byer og minst 5 større byer i Canada.

“Med vår kontinuerlige 5G-utvidelse av roaming ønsker vi å styrke kundene våre med umiddelbar og uavbrutt viktig tilkobling. Globe-visepresident Coco Domingo sa og internasjonalt.

Telco har også kunngjort lanseringen av 5G med ytterligere roamingpartnere i Sør-Korea frem til 14. mai, Mobili i Saudi-Arabia til 20. mai, Italy Telecom Italy innen 3. juni og China Unicom innen 10. juni. .

Ved å legge til disse nye roamingstedene og partnerne, gjør det Globin 5G-roaming tilgjengelig over hele verden for kunder fra 16 land og 14 roamingpartnere: Oradea via Kuwait og Qatar; Saudi-Arabia av STC og Mobili; Taiwan Mobile av Taiwan; Thailand via AIS Thailand; UAE gjennom Du og Etisalat; Hong Kong av CSL; Sør-Korea av SK Telecom og KD Corp; Singapore via Singtel; Tyrkia via Turkel; Oman via Omandal; Og Finland, Danmark, Sverige, Norge og Estland via Telia.

5G kan nytes med Globin ROM Surp3999, som gjør det mulig for etterbetalte kunder å bla gjennom hele dagen og forhåndsbetalte kunder 24 timer mens du aktiverer 1 GB data. Globin 5G Romans må sørge for at Globin 5G-partneren er innenfor lokasjoner og bruker 5G-aktiverte mobile enheter eller håndsett.

Globins partnerskap med internasjonale teletelefoner inkluderer også innkommende roaming og garanterer besøkende fra følgende land, så lenge det er 5G-aktiverte mobile enheter i Filippinene: 5G-dekning av følgende nettverk: Thailand via AIS Thailand; Hong Kong av CSL; Kuwait og Qatar via Ooredoo; Singapore via Singtel; Taiwan Mobile av Taiwan; Sør-Korea av SKD og KD Corp; Saudi-Arabia av STC og Mobili; Danmark, Estland, Finland, Litauen, Sverige og Norge av Telia Company; Og Portugal via Optimus.

Med avansert 5G-teknologi har Globe som mål å gjenoppdage reiser for sine kunder, spesielt innen detaljhandel, underholdning og helsesektoren. Når dørene til verdensreiser er åpnet, kan romerne umiddelbart oppleve internetthastigheten som følger med det nyeste 5G-nettverket.

Globe har som mål å tilby filippinsk 5G-teknologi i sin søken etter å oppnå global 5G-dekning. FNs bærekraftsmål (UN STGs), spesielt FN. Selskapet er forpliktet til å implementere STG nr. 9, som tvinger samfunnet til å bevege seg mot løsninger for bærekraftig utvikling av infrastruktur, næringer og innovasjoner.