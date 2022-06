«Party at the House»-skuespillerinnen Jodi Sweat ble voldelig kastet i bakken av politiet under en abortprotest (video)

Etter sjokket samlet aborttilhengere seg på lørdag I stateneUnited protesterer for andre dag mot høyesterettsdommen som knuste det mange trodde.

Revolusjonen brøt ut med omgjøringen av Høyesteretts skjellsettende kjennelse.»Rad v. Wade«Har garantert amerikanske kvinners rett til abort siden 1973, og de fleste av dommerne i dag anser det som «fullstendig ubegrunnet.»

Par Av SverigeStjernen i serien, The Party at the House, var en av demonstrantene Bein Engler for abort. Utøveren er en skuespillerinne Stephanie Tanner ble omringet av politiet.

I følge opptak lagt ut på Instagram snakket den 40 år gamle skuespillerinnen i en megafon på siden av motorveien da flere betjenter dyttet henne og hun falt i bakken.

«Hva feiler det deg?«, En demonstrant kan bli bedt om å svare myndighetene.

Par Av Sverige Hun reiste seg, justerte baseballhetten og gikk fort Vedlagte Til et slagord «Ingen rettferdighet, nei Fred«, Viser videoen.

Ifølge frilansfotojournalist Michael prøvde skuespillerinnen å forføre en gruppe fredelige demonstranter. Ade Personen som filmet videoen.

Font Bein Englene sa at de gjennomgikk maktbruken til offiserene som ble vist i videoene. «De LAPD 101 viser en video av en kvinne som ble dyttet til bakken av offiserer som ikke tillot en gruppe å krysse motorveien.«, sa LAPD I en uttalelse til folket. «Makten som brukes vil bli vurdert opp mot politikk og praksis LAPD«.

Avdelingen sa at det ville fortsette å opprettholde den første endringsretten til å protestere innbyggere mens de beskytter liv og eiendom.

Tusenvis av mennesker gikk til gatene over hele landet for å protestere mot kjennelsen som omgjorde nesten 50 år med føderal abortbeskyttelse. Dommen, gitt med en margin på 3 til 6 stemmer, overlater det til hver stat å vedta lover som er gunstige eller ugunstige for abort. Mange stater har allerede forbudt abort totalt, og mange forventes å gjøre det i løpet av de kommende dagene.