Partygate: Nye kompromissbilder av Boris Johnson har blitt sluppet

Opposisjonsleder Khair Stormer har anklaget regjeringen for å undergrave Suu Kyis etterlengtede uttalelse. Partygate-høringen skal ut denne uken. Ifølge Dominic Cummings, en tidligere rådgiver for Johnson, men nå en av hans argeste kritikere, skal rapporten inneholde fotografier som beviser at statsministeren løy for parlamentet og muligens politiet.

London-politiet har fullført en etterforskning av ulovlige fester som ble holdt i Downing Street og andre offentlige bygninger for noen dager siden. Totalt ble det ilagt 126 bøter for brudd på koronareglene. Til tross for at han møtte opp i rettssaken flere ganger, måtte Johnson bare betale en bot.

Det ble også avslørt at Johnson og Sue Gray har møttes minst én gang for å diskutere rapporten. Dette «hemmelige» møtet brakte igjen statsministeren i vanry. Mange politikere nær Johnson benekter hvem som organiserte møtet. Det er ikke klart hva de to sidene snakket om. Johnson har ikke kommentert ytterligere.

På bildene som ITV News har fått tak i, kan du se statsministeren omringet av fire personer med et glass champagne i hånden. I følge våre kolleger har disse bildene stått i full parentes i Storbritannia siden 13. november 2020. Reglene den gang tillot kun to personer som ikke bodde under samme tak å møtes inne i huset.