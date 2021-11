Pascal Obispo, bak scenen på “France”, sier albumet hans, skrevet for den franske foten: “Da hun nektet komposisjonen min, sa jeg til meg selv at jeg gjorde en god jobb”

1997. Det er fem år siden Michael Berger brått dro etter å ha fått et hjerteinfarkt etter en tenniskamp. På det tidspunktet overtalte sangeren Frankrike til å gjenoppta sangen, som hun bestemte seg for å avbryte i livet etter suksessen. Babagarh Omvisning etter den. Dette er albumet Dobbel håndtering. Om ikke den siste som den andre Frankrike, En CD med Berger-kort spilt inn av France Call i 1996. Datteren hans Pauline, som led av brystkreft og cystisk fibrose på grunn av sine ulykker, drukner og henger. Med unntak av noen få sporadiske sceneopptredener har franskfoten sluppet løs alt.

Det er imidlertid ikke alle som hører det på den måten. Spesielt Sonys label-direktør Luigi Calabres, Warners fremtidige sjef og venn av sangeren, tvinger Pascal Obisbo til å ta mikrofonen og skrive et album med en bestemt hensikt. Resten er kjent. Komponisten får Frankrike til fots under middagen. Han fremførte tre titler for ham på Michael Bergers hvite piano, inkludert «The Reason He Exists». Vil ikke gjøre noe, vil hun avvise forslaget med disse ordene: “Dette er Michael (Berger), men det er ikke Michael”.