Pascal Obispo er best, men …

MTusen takk for alle meldingene dine som går rett til hjertet mitt. Jeg er mer trygg på helsen min enn jeg var i går.” Pascal Obispo ønsket å berolige fansen etter ulempen forårsaket på scenen av disse ordene på Instagram-siden hans, som førte til sykehusinnleggelsen hans. “Jeg er så lei meg for denne konserten og savnet gjensyn med @ 100pour100 radioen i Toulouse i går kveld, men jeg sa ikke mitt siste ord.”

Ikke overraskende, sier han det i meldingen selv, han har ingenting å gi opp og han vil gjøre den tvilsomme konserten igjen. Men fansen hans må være tålmodige. For denne uken kansellerte han også de andre planlagte tjenestene sine. “Når jeg snakker med deg, tillater ikke posisjonen min”, Han skriver. Legene anbefalte obligatorisk hvile for ham. Likevel håper han å være en del av lørdagen, det mest intime møtet for Delithan, hans hjerte.

Sangeren har jobbet hardt i flere måneder. Siden hans siste besøk De DH, I slutten av oktober, for presentasjonen av albumet hans Frankrike. På bekostning av lanseringen av All Access-applikasjonen fortalte han oss at han har lastet opp 15 album på 9 måneder og jobber for tiden med et dusin andre prosjekter, inkludert Unblugged Album, Jazz, Flamenco, Poetry.