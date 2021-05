Pasienten fikk amputert beinet amputert på en klinikk i Østerrike

Et sykehus i Østerrike har kuttet av pasientens ben i en «tragisk feil» som har fått skylden for menneskelige feil.

En 82 år gammel pasient som led av en rekke plager ble innlagt på Freestad-klinikken i en by med samme navn nær den tsjekkiske grensen. Han måtte amputere venstre ben, noe som ville ha vært en rutinemessig prosedyre for sykehuset.

Etter det sykehuset kalte “sekvensen av uheldige omstendigheter”, ble den eldre pasientens høyre ben fjernet i stedet.

Freestad Clinic offentliggjorde en uttalelse på torsdag hvor de erkjente hendelsen og uttrykte deres “sjokk”.

“Tirsdag 18. mai ble vi sjokkert da vi fikk vite at en 82 år gammel manns feil ben var amputert, til tross for kvalitetssikringsstandarder,” sa sykehuset.

Hendelsen kom til syne torsdag morgen etter at sykehuspersonalet begynte å skifte beinforbinding.

Feilen ser ut til å ha skjedd kort tid før operasjonen, da benet som skulle amputeres ble markert.

“Dessverre var feilen å fjerne høyre ben i stedet for venstre, noe som skjedde under en rekke uheldige omstendigheter,” sa det og la til at det undersøkte hva som skjedde og gjennomgikk standardene.

Pasienten har blitt tilbudt psykologisk hjelp og må gjennom en ny operasjon for å fjerne venstre ben fra midten av låret.

“Kirurgi er planlagt snart,” sa klinikken.

Dette er ikke første gang en slik sak kommer til syne – faktisk først i mars i år undersøkte OKEU sykehus i St. Lucia en rapport om et lignende spontanabort. I følge en lokal medierapport, kuttet sykehuset ved et uhell en kvinnes gode ben.