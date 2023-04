Påskeferie: Dagligvarebutikker har lov til å åpne, men stengt

Selv om dagligvarebutikker i de seks regionene som ble hardest rammet av snøstormen fikk åpne, ble noen tvunget til å stenge på grunn av betydelige mattap.

— Jeg synes det er en god idé.

«Jeg vet ikke det er nødvendig. Jeg planla å gjøre alt i går. Det ville gitt personalet en fin fridag, men det gjør alle andre glade.

«Jeg tror folk vil bli glade for å lade opp, spesielt hvis folk har mistet mye mat.»

Ikke alle dagligvarebutikker er åpne denne søndagen da noen ikke klarer å fylle på lagrene.

Vi vet at langfredag ​​og påskelørdag er svært travle dager. Vi snakker med våre distributører og banner og ser hva som kan leveres raskt. Vi fokuserer selvfølgelig på basisprodukter, så vi sørger for at de er tilgjengelige. Vi prøver å gi det beste til folk som trenger det, forklarer Stephen Lacasse, direktør for offentlige offentlige anliggender for ADA.

Før du besøker din nærmeste dagligvarebutikk, ring for å se om den faktisk er åpen.