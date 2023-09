Pass deg for denne farlige skadelige programvaren på Mac

Den nye skadelige programvaren, kalt AMOS, retter seg mot Mac-brukere via ondsinnede annonser for Google Søk.

Denne skadelige programvaren er i stand til å stjele sensitive personlige data som passord, kredittkortinformasjon og kryptolommebøker. Det var Malwarebytes-forskere som oppdaget denne siste versjonen av Atomic macOS Stealer.

Hvordan fungerer AMOS?

AMOS fungerer i fire trinn:

Hackere lager ondsinnede annonser for Google Søk. Disse annonsene er målrettet mot Mac-brukere som søker etter spesifikke søkeord, for eksempel «gratisvare» eller «programvareoppdatering». Når brukeren klikker på en ondsinnet annonse, blir de omdirigert til et phishing-nettsted. Dette phishing-nettstedet ser ut som et legitimt nettsted, for eksempel en programvareutvikler eller bank. Phishing-siden lurer brukeren til å laste ned en app. Applikasjonen er infisert med AMOS. Når brukeren starter programmet, er AMOS installert på deres Mac.

Hvordan beskytte deg mot AMOS?

Det er flere måter å beskytte deg mot AMOS på:

Vær oppmerksom på annonsene du klikker på på Google Søk. Hvis en annonse høres for god ut til å være sann, er den sannsynligvis det.

Ikke åpne apper som er lastet ned fra ukjente kilder. Last ned apper kun fra pålitelige kilder, for eksempel Apple App Store eller en pålitelig programvareutviklers nettsted.

Bruk sikkerhets- eller antivirusprogramvare for å beskytte Mac-en. Sikkerhets- eller antivirusprogramvare kan hjelpe med å oppdage og fjerne AMOS.

Hvorfor er dette viktig?

AMOS er den første skadelig programvare som er målrettet mot macOS via Googles søkeannonser. Dette viser at hackere blir mer sofistikerte i arbeidet med å infisere Mac-enheter. Det er viktig å være klar over denne trusselen og ta skritt for å beskytte Mac-en.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.