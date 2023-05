Pass deg for denne nye SMS-svindel

Hvis du mottar en melding fra et familiemedlem som inviterer deg til å legge dem til i adresseboken din, vær forsiktig, det er en svindel.

Du har kanskje mottatt en SMS denne uken fra en slektning som forklarer at de nettopp har endret nummeret sitt, og inviterer deg til å legge det til i WhatsApp-kontaktene dine. I så fall, vennligst sjekk umiddelbart ved å kontakte ham på hans gamle nummer. Faktisk er det en god sjanse for at det er en svindel…

Som La Libre avslører, sender svindlere blinde tekstmeldinger, bruker navn og noen ganger kallenavn for å samhandle med ofrene sine. De later som de er en sønn, en datter, en far, en mor eller en venn.

«Hei mamma, jeg kan ikke sende meldinger med nummeret mitt lenger.» kan vi lese i den avslørte meldingen av The Free. «I mellomtiden kan du kontakte meg på WhatsApp med dette nummeret når du ser denne SMS-en, kyss.» En tilsynelatende ufarlig melding, som imidlertid kan påføre deg enorm skade. Fordi svindlere bruker denne teknikken til å gjenopprette personlig informasjon fra ofrene sine, i møte med et mulig hack, eller til og med i noen tilfeller for å be om økonomisk nødhjelp fra en kjær. Denne, som har til hensikt å hjelpe sønnen, datteren eller en venn, betaler uvitende til en helt fremmed.

Generelt forblir instruksjonene de samme for ikke å bli lurt: bekreft alltid identiteten til en person som har sendt deg en SMS eller e-post, unngå å klikke på en lenke eller en vedlagt fil, og prøv helst å kontakte personen via deres vanlig kommunikasjonskanal for å sikre at det virkelig er dem.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.