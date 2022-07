Pass deg for svindel, denne nettbutikken eksisterer ikke: «Bestillinger overstiger ofte 500 euro»

I flere måneder ble mange forbrukere lurt. Det er fint vær her og mange føler behov for å rydde opp på balkonger eller fasade. Dermed tilbyr en hageside som ønsker å være belgisk priser som slår alle konkurrentene. Hagemøbler, klippere, pellets … Utvalget av varer er variert. Problemet er at denne siden ikke er noe mer enn en svindel. Produkter finnes ikke, og kunder vil aldri motta bestillingene sine. Faktisk gjennomførte våre kolleger fra RTL Info etterforskningen etter at Sudinfo avslørte svindelen.

På det aktuelle nettstedet, kalt «Izi jardin», ble en adresse, adressen til kjøpesenteret Grands Prés i Mons, oppgitt med setningen: » Vi er her for å hjelpe deg «Det er åpenbart ingen spor etter butikken som er nevnt på nettstedet. Ifølge Madhi, en av sikkerhetsoffiserene som ble intervjuet av våre kolleger, har nesten 100 kunder allerede søkt. «De kan bare irritere seg. Vi oppgir adresser når det kommer til svindel. Denne butikken er ikke på utstilling.»

Faktisk formidler det å gi en belgisk adresse ideen om en seriøs butikk og oppmuntrer kundene til å stole på. Tittelvoldtekt, ikke mer eller mindre, Grands Prés anmeldte politiet. Alle personer som er ofre for denne svindelen er også invitert til å søke, spesielt siden, ifølge uttalelsene fra lederen av kjøpesenteret, beløpene for bestillinger hver gang utgjør flere hundre euro. » Dette er hageprodukter som automatisk koster hundre euro (…) Dette er ofte bestillinger på mer enn 500 euro «, Han forklarte Thomas Cornell på RTL Info.

For å unngå denne typen uhell, anbefaler myndighetene å gjennomgå meningene til andre kunder på nettet og vurdere graden av tillit til det aktuelle nettstedet.