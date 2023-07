Pass deg for WhatsApp Pink-svindel

Mumbai-politiet varslet offentligheten fredag ​​16. juni om WhatsApp Pink, en falsk utvidet versjon av WhatsApp. Informasjon som siden har blitt spredt mye på internett og som dessverre er en gjenganger.

Dette er ikke første gang det snakkes om WhatsApp Pink, den falske WhatsApp-appen med utvidede funksjoner. Faktisk mottar noen brukere regelmessig meldinger som hyller fordelene ved denne versjonen av applikasjonen, som ikke bare vil gi tilgang til flere muligheter, men også til bedre beskyttelse av datakonfidensialitet, og oppmuntre dem til å laste den ned.

En nedlasting som kan være dyrt for mottakerne av disse meldingene, siden det er skadelig programvare som den skadelige meldingen inviterer deg til å installere på offerets telefon, som vil gi hackere tilgang til dine private data og innholdet i samtalene dine. .

Men WhatsApp Pink stopper ikke der, fordi skadelig programvare vil også ta over kontaktlisten din, som den vil sende den samme meldingen til, og dermed fortsette svindelsyklusen. Imidlertid påvirker svindelen tilsynelatende bare WhatsApp-brukere på Android.

Det var i 2021 da denne svindelen først ble oppdaget. Men hun er tilbake i 2023, som det fremgår av en tweet fra den indiske byen Mumbai-politiet i midten av juni. Og det er sikkert at dette ikke er det siste vi hører om WhatsApp Pink.

Generelt er det en god idé å kun laste ned apper fra de offisielle appbutikkene, som er Android Google Play Store og Apple App Store. Også, selv i disse, er det tilrådelig å være forsiktig, fordi mange svindel fortsatt eksisterer.

Det er også verdt å huske at enhver slik melding angivelig fra en tjeneste som WhatsApp er mistenkelig, at store selskaper som Meta vanligvis ikke kommuniserer på denne måten, og at legitime tjenester med utvidet funksjonalitet nesten alltid betaler.

