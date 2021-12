Pass – Norge: Offisielle linjer, kanal og kamptid

Følg Nederland – Norge (VM 2022, kvalifisering) direkte tirsdag 16. november 2021 fra kl. 20.45. Møtet sendes direkte på L’Equipe. Livescore, lagoppstilling, andre kamper denne internasjonale kvelden: alt du trenger å vite om denne kampen er her.

Nederland ønsker Norge velkommen til VM-kvalifiseringen 2022. Louis van Gaals Oranje, som leder gruppe G med 20 poeng, vil kvalifisere seg til Qatar dersom de vinner med to enheter over Tyrkia og Norge. På den annen side vil dårlige prestasjoner og nederlendere bli beseiret av nordmennene, samtidig som de vil finne seg i trusselen fra tyrkerne mot Montenegro. Sist lørdag gikk Memphis Deboys partnere glipp av en sjanse til å vinne en VM-billett i uavgjort i Montenegro (2-2). Til tross for støtten til FC Barcelona-spissen, slapp Nederland inn to mål i løpet av de siste ti minuttene. Martin Odegords lag er på sin side i en skuffende uavgjort hjemme (0-0) mot Latvia.

Nederland – Norges offisielle troppsliste

Nederland, offisiell lagorganisasjon: Chilsen – Dumfries, de Lict, von Dijk, Blind – Vijnoldam, f. De Zhang, Klaassen – Bergwign, Memphis, Danzuma

Norge, offisiell lagorganisasjon: Nyland – Peterson, Strandberg, Hansey-Olsen, Melling – Norman, Thorsby – Odegart, Solbakken, Eliunuci – Sorlot

Nederland – Norge: På hvilken kanal?

Kampen Nederland – Norge spilles direkte på L’Equipe klokken 20.45. Kvalifiseringer til verdensmesterskapet i 2022 vil generelt følge L’Equipe eller L’Equipe Live-tjenesten for abonnenter på kamper i den europeiske regionen (unntatt det franske laget) og i Afrika. Treff i AmSud-sonen er synlige på beIN-kanaler.

Score Nederland – Norge og fullstendig TV-program

Siden kampen ikke kan ses direkte på TV eller streaming, kan du følge Nederland – Norge-score på vår direkte kampside. Kort, mål, innbyttere: Følg denne konkurransen live minutt for minutt. Her er hele episoden fra dagens episode:

Verdenskvalifiseringen 2022, dagens begivenhet

Her er det fullstendige TV-programmet om 2022-VM-kvalifiseringen tirsdag 16. november 2021: