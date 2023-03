Pass på, en uskyldig app brukt av millioner av brukere ble til skadelig programvare!

Som et resultat? En «trojanisert» applikasjon kan bli ekte skadelig programvare sendt til eksterne servere og i stand til å kjøre sekundær skadelig programvare. Hvis du vet at store selskaper som BMW, American Express, Coca-Cola, Ikea eller Honda bruker 3CX Desktop.

Dette er et sentralt tema som ble fremhevet denne uken. 3CX desktop-applikasjonen, en kommunikasjonsklient for å ringe inn og ut av en organisasjon, ble påvirket av et forsyningskjedeangrep. Spesielt versjonen av applikasjonen infisert med den trojanske hesten ble utvilsomt lastet ned av mange mennesker.

Supply chain-angrep er designet for å utnytte tillitsforhold mellom en organisasjon og eksterne parter. Disse relasjonene kan omfatte partnerskap, leverandørforhold eller bruk av tredjepartsprogramvare. Cyberkriminelle kan kompromittere en organisasjon og deretter utnytte disse tillitsforholdene for å få tilgang til andre organisasjoners miljøer, oppover i forsyningskjeden.

«Dette er et klassisk forsyningskjedeangrep designet for å utnytte tillitsforhold mellom en organisasjon og eksterne parter, inkludert leverandørpartnerskap eller bruk av tredjepartsprogramvare. Denne hendelsen minner oss om hvor viktig det er å nøye vurdere hvem vi gjør forretninger med for å sikre dens cybersikkerhet.» «Den enkle handlingen å stille spørsmål ved handlingene som er tatt av organisasjonen kan redusere risikoen betydelig,» forklarer Lodem Finkelstein, direktør for trusseletterretning og forskning ved Check Point.