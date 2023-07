Passasjerene til Titan-ubåten forsto at slutten var et minutt før eksplosjonen: «Det øyeblikket ville vært veldig vanskelig»

Titans bortgang: 19 år gammel passasjer «skremt» etter reisen

Ifølge ingeniør José Luis Mart innså passasjerene at reisen deres gikk galt «mellom 48 sekunder og 1 minutt» før Titan eksploderte. Ubåteksperten ga sin tekniske analyse av hendelsen i et intervju med den spanske avisen NIUS. Ifølge beregninger var ubåtens frie fall vertikalt og «ukontrollert» frem til eksplosjonsøyeblikket.

Eksperten brukte vekt, skyvekraft, masse, akselerasjon, fallhastigheten til et fritt legeme og friksjonskoeffisienten som utøves av vann på et fallende legeme for å fastslå denne konklusjonen.

«Dette øyeblikket må ha vært veldig vanskelig for alle. De mistet kontrollen og innså at slutten deres var nær. Det var definitivt det verste øyeblikket fordi alt skjedde så raskt etter det. Det var en umiddelbar kompresjon. Eksplosjonen var som en ballong som sprakk. Deres død var øyeblikkelig. Ingeniøren gjorde analysen.

De siste øyeblikkene av interaksjon med Titan avslørt av Christine Daoud, som mistet mannen sin og sønnen i katastrofen

Det var et «elektrisk problem» som ville forårsaket ulykken dersom den hadde forlatt ubåten «uten fremdrift på 1700 meters dyp». Titan ville ha falt nesten 900 meter da. José Luis Martín estimerte at enheten detonerte på en dybde på 2500 til 2700 meter mens den var på vei til vraket av Titanic, som lå i en høyde av 3800 meter.

Oppdagelsesreisende druknet og fant menneskelige levninger.