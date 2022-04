Patch tirsdag april 2022: Microsoft fikser 128 sårbarheter

Med sin siste Patch Tuesday, utgitt 12. april 2022, fikser Microsoft 128 sikkerhetsfeil i Windows og annen programvare. Installer disse oppdateringene nå ettersom hackere allerede utnytter noen sårbarheter!

Hvis du bruker programvare Microsoftinkludert Windows 7, 8.1, 10 eller 11, Office, Skype eller Edge, installer det uten å vente på den siste Patch Tuesday som utgiveren ga ut 12. april 2022. Faktisk, for å tro den offisielle bulletinen, er det omtrent 128 sikkerhetssårbarheter som dette settet med oppdateringer lukker, 17 av disse er klassifisert som kritiske. Og til og med to med null-dagers segl, det vil si nyoppdaget. Etter Microsofts egen innrømmelse blir en av disse sårbarhetene allerede utnyttet av hackere, som dermed har et middel til å forårsake skade på PC-er takket være «elevation of privilege». Antall faste problemer er ganske imponerende, og overgår de foregående månedene (71 i mars og 48 i februar). Bevis på at Microsoft til tross for all innsats alltid etterlater hull i racketene sine, men i motsetning til ryktene er Apple i samme båt, som det fremgår av de siste sikkerhetsoppdateringene for macOS og iOS… Likevel virker patch tirsdag for april 2022 uunngåelig gitt antall feil den fikser og produktene som er involvert, nemlig eldre operativsystemer (som f.eks vinduer 7 og Windows 8.1) og nyere (Windows 10 og Windows 11), og kontorapplikasjoner som Microsoft Office, kant og Skype.

La oss minne de som ikke vet ennå at Patch Tuesday er et sett med patcher som Microsoft slipper den andre tirsdagen i hver måned (se vårt øvingsarke for alt om oppdateringer, Windows-bygg og KB-oppdateringer). For å dra nytte av det, gå ganske enkelt til Windows Update ved å åpne Windows-innstillinger. To scenarier vurderes da: enten er oppdateringene i automatisk modus -standardalternativet- og du må bare vente på at de skal lastes ned for å installere dem etter omstart av PCen; eller de er i manuell modus, og du må klikke på knappen Se etter oppdateringer for å tvinge dem til å laste ned før du starter datamaskinen på nytt. Generelt er det best å ha refleksen til å systematisk sjekke tilgjengeligheten av oppdateringer og patcher minst én gang i måneden, for eksempel den andre onsdagen etter utgivelsen av Patch Tuesday.