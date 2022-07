Patel bringer helvete til en familie (VIDEO)

Av forfatteren

LAntall padelbaner i Belgia har tredoblet seg siden 2020, og antallet trenere har eksplodert. En brytende bølge har sin negative side: støyforurensning, som noen ganger irriterer nabolaget. Marine Bird, bosatt i Estimebuis, Hun forteller om helvetet hun går gjennom på Le Soir.

I den andre enden av Belgia i Seraing er situasjonen litt annerledes for Lawrence, slik det ble stilt spørsmål ved våre kolleger fra RTL. fordømmer den «permanente lyden av kule-rikosjetter fra 08.00 til 22.00», «folk som roper», «konstant repeterende støy, som påvirker sammensetningen av folk i nabolaget»; En støy hun sammenligner med tortur.

Han beklager at eieren av klubben ikke hadde nødvendig fullmakt til å klargjøre «jordhaugen» som skulle redusere plagene. – Vi vet det kommer til å bråke, men mellom planer og virkelighet er det ikke alltid det samme. Vi skal prøve å gjøre det bedre, men vi må få hjelp av kommunen, forklarer han på RTL.







Til slutt bekrefter rådmannen for idrett i kommunen at ting gjøres i henhold til reglene, rapporten fra tjenestene i den vallonske regionen konkluderer ikke med at trakasseringsnivået er for høyt, men prøver å finne en løsning, «fordi en klage er mer enn én klage».