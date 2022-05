Patrice Evra fordømmer homofilien til noen tidligere lagkamerater i West Ham-garderoben

Ifølge Patrice Evra kan noen spillere i West Ham-troppen for sesongen 2017-2018 ha hatt homoseksuell oppførsel i løpet av sesongen. De skal ha nektet å ta et bad i nærvær av en homofil.

«Dette er stygt», Lansert av Patrice Evra på podcasten som ble utgitt denne onsdagen. Han benyttet anledningen til å si fra mot homofili i fotballklubber. Spesielt der han avsluttet karrieren, West Ham United.

«Å være homofil i fotball er forbudt. Du kan ikke være homofil, folk vil bli gale. Et eksempel. Da jeg spilte i West Ham, sa et engelsk FA-medlem til oss: «Du vet, vi har noen flere spillere,» Nei , min Hvis en av lagkameratene er homofil, bør han gå umiddelbart, jeg badet ikke med ham, «Jeg reiste meg, jeg sa:» Hold kjeft og hør på hva du har å si, vi er her [2018] Du kan fortsatt ikke akseptere alle.»Det sa han til media Midtpunktet.

Han snakket også om den nåværende sinnstilstanden i fotballspillet. «I fotball snakker vi ikke nok om mental helse, du kan ikke bli påvirket»Den 40 år gamle tidligere Røde Djevelen, mener han «Kunne ikke lykkes» For tiden i fotballens verden. «Jeg er så emosjonell»Han fullførte.

Dette er ikke første gang Patrice Evra har nevnt denne forbudte gjenstanden, som den tidligere fullpakken allerede hadde sagt tidligere i år.«Det er minst to spillere i en klubb som er homofile.».