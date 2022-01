Patrice Evra hadde kommentarer om at folk kan reagere på koronaviruset: “Det er ikke en tilfeldighet”

Patrice Evra, en gjest på BFM TV, ble spurt om helseproblemene hennes. Tidligere profesjonell fotballspiller Bruce Dusaint hadde ord som fikk publikum til å reagere.

Patrice Evra har sirkulert TV-serier gjennom hele annonsen for boken hennes. Inkluderer mange emner som f.eks Homofili i fotball, trakassering og rasisme opplevde han i ungdommen, Patrice Evra kommenterte spørsmålet om vaksinen.

“Vaksine? Alle har friheten til å gjøre hva de vil. Vi må gi folk rett til å gjøre hva de vil. Ingen vet hvor Kovid kommer fra. Han liknet seg selv med en TV-reporter fra BFM som ba ham om å avklare tankene sine, For meg er ikke dette en tilfeldighet. Jeg skal ikke si at det var planlagt, men Bill Gates snakket om det i 2013. Tidligere Manchester United-spiller forklarer.

Den tidligere CR7-lagkameraten bekrefter kommentarene vi ofte hører fra munnen til «konspiratører», spesielt fra sosiale nettverk. Han er irritert over å se koronavirusets sterke tilstedeværelse, spesielt i diskusjoner.

“Vi snakker mye om det! Men selv når du har en bilulykke, sies det at du har dødd av regjeringens sykdom., Sa alvorlig. Ifølge Patrice Evra vil alt dette hjelpe det største prosjektet for henne. «For meg er det politisk, for hvis du vil lede og styre folket, er det skummelt.. Forvirrede ord for journalist Gilles Dosain …