Patrick Bruel besøker en skole i Koekelberg: «Gerningsmennene til trakassering vet ikke frustrasjonen de forårsaker»

Sangeren, som er svært investert i kampen mot skolemobbing og lesing i skolen, ønsket å møte elevene og lærerne ved institusjonen og hedre dem med en konsert. Sangerinnen kom inn på skolen til dundrende applaus, før et kor med elever sang en av sangene hennes.

«Det er velkommen, det er en stor ære», Patrick forsikret Bruel før han dro til treningsstudioet, som med to timers intervaller hadde blitt omgjort til et teater og byttet ut med studenter.

«Unge som blir mobbet må slutte å være redde for å snakke om det. For noen år siden endte en fjorten år gammel jente dagene av denne grunn. Jeg skrev en sang om mobbing til minne om henne. Jeg er sikker på at . Mobbere kjenner ikke til fortvilelsen de utsetter ofrene sine for. Denne grunnsteinen er vår hjørnestein. Det er et reelt sosialt problem som vi som artister og musikere må takle,» Han erklærte.

Sangeren oppmuntret til lesing på skolen og husker sin beundring for lærerne. «Moren min er grunnskolelærer og det er mange lærere i familien min. Jeg var heldig som vokste opp i et miljø som verdsatte ikke bare lesing, men også drama, musikk og maling. En bok kan forandre et liv», Han forklarte.

Athene Royal de Kogelbergs engasjement for skolemobbing var ikke begrenset til Patrick Bruels besøk. Skolen deltar i ulike programmer og aktiviteter rettet mot å bekjempe denne plagen. En av dem ble startet for tre år siden av en gruppe elever som samlet seg for å skape et rom for mobbeofre til å si fra. Det er gitt et rom hvor elevene kan dele sine problemer.