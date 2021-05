Patrick Dykstras ‘Chasing Ocean Giants’ Show er på Discovery Plus

Klokken 16 prøvde Patrick Dykstra å bestemme hva han ville bli når han vokste opp.

Dykstra, som bodde i Keene, en liten ikke-innlemmet by omtrent 30 miles sørvest for Topeka, bestemte seg for å melde seg frivillig til senator Pat Roberts ‘kampanje fra 1996.

Som takk utvidet Roberts-kampanjen et internship i Washington, DC, til Dykstra. Fordi han var tenåring, klarte han ikke å delta på mange av begivenhetene som serverte alkohol.

I stedet utforsket Dykstra Smithsonian-museene. Det var på naturhistorisk museum han endelig endret livsstien. Rundt et hjørne i museet kom Sea of ​​Life-utstillingen til syne.

Hengende fra taket var en kopi i livsstørrelse av en blåhval, som er det største levende dyret på jorden. Dykstra sto der, overrasket over hvalens størrelse og tenkte at det var umulig at hvalen kunne være så stor.

Blåhvaler kan veie opptil 200 tonn og er 80-100 fot lange.

Fra den dagen la Dykstra ut ikke bare for å se en blåhval, men for å svømme i havet med en.

“Det var egentlig den sommeren som senator Roberts praktikant at jeg utviklet den lidenskapen,” sa Dykstra.

Siden den dagen har Dykstra brukt mye av livet på å utforske hav og skjær på jakt etter noen av de mest fantastiske havdyrene. Hans siste reiser og turer er dokumentert i et nytt TV-show “Chasing Ocean Giants”.

Den åtte delte serien debuterte 29. april på Discovery Plus, en ny streamingtjeneste. Hver episode følger Dykstra når han reiser til forskjellige steder (Russland, Norge, Maldivene, Palau, Panama, Colombia, Qatar og Dominica) og sporer hvaler, delfiner, manta stråler, fisk og haier.

Showet er lærerikt med søte og noen ganger anspente øyeblikk når Dykstra svømmer i vannet sammen med store hvaler, unnvike haier og utforsker havet i mørket.

“Det er mye vitenskap i den og mye informasjon om hval, men den er pakket i et format som er mer eventyrlystne og underholdende,” sa Dykstra. “Du ser mange vitenskapsdokumentarer og show som i utgangspunktet snakker hoder … Mitt håp er at folk lærer mye om disse dyrene og stedene, men kanskje uten å engang innse at de lærer.”

Fra advokat til havutforsker

Før Dykstra fullstendig kunne fordype seg i et liv med å reise verden rundt på jakt etter hvaler, måtte han vurdere sin økonomiske situasjon.

Etter eksamen fra Mission Valley High School i Harveyville, gikk Dykstra på Florida State University. Han jobbet gjennom college for å spare penger og reiste for å lete etter blåhval når han kunne.

I løpet av skoleferiene dro Dykstra til steder som Antarktis og Yucatán.

“Jeg ble forelsket i hvaler generelt på denne oppdraget,” sa Dykstra. “Jeg ble ganske flink til å komme nær ulike hvaler, og vi fant finnhval, pilothval, spermhval og hvalhai.”

Etter 10 år med leting etter blåhval fant Dykstra dem.

I stedet for å lete etter en jobb som ville tillate ham å reise verden rundt, visste Dykstra at han trengte å finne en karriere som betalte godt, som tillot ham å jobbe i en kort periode og spare så mye penger han kunne.

Så ble han advokat. Etter åtte år trakk han seg fra karrieren på 32. Siden den gang har han jobbet med vitenskapelige forskerteam og filmteam for å dokumentere hvaler og deres oppførsel.

Det første møtet med hval

En av de første hvalene Dykstra så på nært hold var en bardehval utenfor Azorene midt i Atlanterhavet.

Finhval er den nest største arten i verden. De kan veie opptil 80 tonn og er 20 til 80 fot lange.

Dykstra hadde lett etter blåhvaler da han oppdaget finnhvalen.

Den dagen var havet grovt og kaldt. Da Dykstra så hvalen, gled han i vannet og begynte å svømme dit han skulle passere.

“I det åpne hav som dette har du ingen sans for perspektiv,” sa Dykstra. “På bakken kan du se og se en bil, og siden hjernen din vet omtrent størrelsen på en bil, kan du anslå denne avstanden veldig nøye.”

Uten sans for perspektiv og skala og ingen sikt i vannet, fant Dykstra seg mye nærmere hvalen enn han forventet.

“Jeg skjelver i det fjerne og la ikke merke til synligheten under vann, fordi det var ganske mørkt, det var bare 20 fot,” sa Dykstra. “Hvalens hode var sannsynligvis 20 fot bredt, så jeg så det ikke før det egentlig var på toppen av meg og det gikk rett under meg, omtrent fem meter under meg.”

“Det skremte meg virkelig. Det var et hjertebankende øyeblikk … Det var en skremmende, men ganske spennende opplevelse.”