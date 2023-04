Patrick Lefebvre legger et lag på Julian Alaphilippe: «Han spiser opp en stor del av budsjettet mitt»

Det er ikke lenger den perfekte kjærlighetshistorien mellom Julian Alaphilippe og Patrick Lefebvre. I flere måneder har Southall-Quick Step-teamsjefen ringt stadig oftere om den tidligere verdensmesteren, som han anser som under sitt nivå.

På podcasten «Gand Plateau» på RMC Roularien ga det et nytt lag, og gikk ikke på alle fire for å si hva han synes om rytterens tjenester i forhold til hans (store) lønn: «Jeg lærte en god setning på fransk: «I livet må alle rettferdiggjøre lønnen sin.» Lønn, lønn i tre sesonger til 2024”Han begynte før han understreket endeløsheten, «La oss si: «Heldigvis ble han to ganger verdensmester.» Utenom det vant han den første etappen av Touren og den gule trøya (i 2021, red.anm.). Jeg forstår at de franske lagene er spente på dette, men ikke jeg.

«Jeg liker ham som alle andre. Men jeg må være realistisk: det spiser opp mye av budsjettet mitt, og jeg vil ha flere fordeler.», Lefevere gled igjen. Dette sår litt tvil om fortsettelsen av Julian Alaphilippes eventyr i den belgiske troppen. Franskmannen er fortsatt under kontrakt til slutten av 2024 på et hurtigtrekk, men en minnelig pause vil være en løsning som passer alle parter.

«Han er virkelig hevngjerrig.»

Siden sin andre verdenstittel i september 2021 har Alaphilippe bare vunnet tre seire: en etappe i Tour of the Baskerland og Tour de Wallonia i 2022 (på toppen av Mur de Huy), samt Ardèche Classic denne. årstid. En mager bragd for en som har 40 treff siden starten av karrieren.

Lefebvre er rask til å innrømme at hingsten hans ikke har hatt uflaks på flere måneder, med mange fall som fjorårets Stade Bianche eller for noen uker siden i Flandern Rundt. En kneskade har siden tvunget den tidligere verdensmesteren til å gå glipp av Amstel Gold Race og Flech Wallonne. Han har trent i Ardennene i noen dager i håp om å være klar for Liège-Bastogne-Liège på søndag.

Hvis franskmannen allerede ser ut til å ha forsonet seg med at han kan oppnå et godt resultat i Doyenne, har han allerede returnert til neste Tour de France, hvor han vil vise sjefen sin at han fortjener sin overdådige lønn: «Han planlegger allerede scenerekognosering, inkludert Bilbao. Han er virkelig hevngjerrig, tross alt, fordi han gikk glipp av turneen i fjor og har et enormt ønske om å gjøre det bra.For noen uker siden til Cyclism’actu kunngjorde hans landsmann Marion Roos om emnet.