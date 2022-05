Patrick Lefevere rapporterer om Julian Alabilip: «Det var et sjokk, han slapp så dårlig»

Bildene forårsaket en frysning i ryggraden. For to uker siden, under Liege-Bastogne-Liege, falt Julian Alabilip tungt. Nærmere ham ble Romain Barted Quickstep Alpha Wine forferdet over å finne paraplegi for teamraceren. Endelig lider verdensmesteren av to brukne ribbein og hemopneumothorax. Alvorlige skader skulle imidlertid ikke lamme resten av livet hans.

Når det gjelder RMC Sport, erkjente Patrick Lefebvre at denne høsten var ganske betydelig. «Det var et sjokk. Vi kunne fortsatt se et stykke tallerken komme inn i rammen. Det rømte fra sin vanskelige posisjon.»

Quick-Step-lagsjefen ga også noen nyheter om franskmannen. «Han vendte hjem til Belgia, hvor han hviler.»Han forklarte for RMC Sport. «Han har fortsatt problemer med å puste, men det er mye bedre enn forrige uke.»Han fortsatte.

Spørsmålet er om Julian Alabilip allerede kan delta i Tour de France, som har gjort underverker tidligere. «Han har time på sykehuset 12. mai for å bli undersøkt for bruddene. Da får vi vite om han har grønt lys fra legen til å fortsette å sykle. Etter det avslutter vi Frankrike-turen.»Det meldte den belgiske manageren.

I løpet av tolv dager måtte Patrick Lefevere og hele Wolfpack-mannskapet fikses.