Patrick Vieira gleder seg over ‘nytt kapittel’ som Crystal Palace-manager | Krystallpalass

Etter at utnevnelsen av den tidligere Arsenal-kapteinen på en treårskontrakt ble bekreftet søndag, har Patrick Vieira sagt at Crystal Palaces “ambisjoner og planer for fremtiden” vil gjøre ham til etterfølgeren til Roy Hodgson.

Vieira, som har vært arbeidsløs siden Nice ble sparket i desember, ble først intervjuet i april etter at Houlson uttrykte sin interesse for å flytte til Selhurst Park, først ubemerket.

Etter at forhandlingene med Nuno Esprito Santo brøt sammen, ble han imidlertid bekymret for kravene og trakk senere Lucian Pavre. Siste øyeblikksendring, Palace-formann Steve Parish og sportsdirektør Ducky Friedman kom tilbake til mannen som ledet Arsenal til den “uovervinnelige” sesongen i 2003-04 og vant 107 landskamper for Frankrike i en strålende karriere.

“Dette er et prosjekt som imponerte meg mest, og jeg snakket mye med presidenten og sportssjefen om deres ambisjoner og planer for hele klubben, inkludert akademiet,” sa Vieira.

“Klubben har fantastiske grunnlag etter mange år Premier LeagueJeg håper vi kan gjøre ytterligere forbedringer og fremme klubben. Jeg er så spent på å oppleve stemningen skapt av klubbens supportere på Selhurst Park og hjemme, og jeg vet hvor viktig det er for laget. ”

Vieira, som begynte sin trenerkarriere i Manchester City etter å ha trukket seg tilbake i 2011, tilbrakte fire år på å lede byens eliteutviklingsteam før han tok sin første seniorstilling i MLS-siden New York i 2016. Favre, som forlot Dortmund i Portugal i desember samtidig, ville ha representert et mer erfaren alternativ enn det styrte Nice – 45 år gamle Vieira, som skal begynne på pre-season trening på mandag og nå er uten kontrakt med flere førstelagsspillere, og innrømmer at det ikke er tid til å kaste bort Parish Vieira.

“Jeg er glad og glad for at Patrick har sagt ja til å bli Crystal Palace som vår manager etter den vellykkede læringen av sin virksomhet i Citigroup, og at han likte den positive ledelseskrivingen i New York City, som senere førte til Europa League,” sier han. sa.

“Vi har mye å gjøre for å forberede oss i de kommende ukene, og jeg ser frem til å jobbe tett med Patrick og Dougie om å bringe noen nye ansikter for å hjelpe alle med en vellykket sesong.”

Hurtiginnføring Hvordan registrerer jeg meg for varsler om sportslige sammenbrudd? Vise fram Last ned Guardian-appen fra iOS App Store på iPhone eller Google Play Store på Android-telefoner ved å søke etter ‘The Guardian’.

Hvis du allerede har Guardian-appen, må du sørge for at du har den nyeste versjonen.

I Guardian-appen trykker du på den gule knappen nederst til høyre, og deretter går du til Innstillinger (tannhjulikon) og deretter Varsler.

Kjør spillvarsler. Takk for kommentaren.

Så langt er det bare Christian Pentagon som har signert en ny toårsavtale etter den belgiske angriperens spektakulære forestillinger på slutten av forrige sesong, med kontrakter som utløper 30. juni, inkludert Gary Cahill, Andros Townsend, Mamto Sago og Patrick van Anholt.

Med bare to år til på kontrakten foran Elfenbenskysten, mens sjansene for at Wilfried Zaha får lov til å forlate er små, forventes det at han vil savne minst første halvdel av Achilles-skade som ble påført av Eperechi Eisel på trening i mai.

Imidlertid har akademikandidaten Dyrik Mitchell signert en ny fireårskontrakt, og det er håpet at Vieiras erfaring med å heve unge spillere i byen og Nice vil bidra til å bringe en ny generasjon innenlandsk vekst etter palassets investering på 20 millioner dollar i ungdommen. treningsfasiliteter. Evnen til å følge i fotsporene til Zaha og Aaron von-Pisakka ble solgt til Manchester United i 2019 for innledende 45 millioner.