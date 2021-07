Patrick Vieira overtar som Crystal Palace-manager

Vieira var kaptein for Arsenal ‘Invincibles’ ubeseiret Premier League-sesong 2003-04

Crystal Palace har utnevnt Patrick Vieira som manager for Premier League-klubben etter Roy Hodgson.

Hodgson har dukket opp som palassets foretrukne kandidat etter en lang prosess siden han kunngjorde sin avgang fra klubben 18. mai.

Den 45 år gamle franskmannen signerte en treårskontrakt med Eagles, som endte 14. i forrige sesong.

“Jeg er veldig glad for å ha muligheten til å komme tilbake til Premier League,” sa Vieira.

“Det var et prosjekt som imponerte meg mest fordi jeg snakket mye med lederen [Steve Parish] Og sportsdirektør [Dougie Freedman] Om deres ambisjoner og planer for hele klubben, inkludert akademiet.

“Etter mange år i Premier League har klubben fantastiske grunnlag, og jeg håper vi kan gjøre ytterligere forbedringer og komme klubben videre.”

Viera var Fjernet av den franske klubben Nice I desember.

Tidligere tilbrakte han to og et halvt år med ansvaret for Major League Soccer-laget New York City, og avsluttet stjernekarrieren i 2011 etter å ha startet sin trenerkarriere ved akademiet i Manchester City.

Han spilte to play-off-opptredener i New York City og endte syvende og femte på sine to fulle sesonger i Nice.

Tidligere portugisisk Dortmund-sjef Lucian Pavre forhandlet om rollen, men Trekk løpende ut 73 år gamle Hodgson vant kontrakten, og endte sommeren etter fire år med ansvar.

Etter Vieira sa Parish at han “lærte sin virksomhet med suksess i Citigroup og likte positiv ledelseskriving i New York City og senere i Nice, som han ledet til Europa League.”

Han la til: “Vi har mye å forberede oss på i de kommende ukene, og jeg ser frem til å samarbeide tett med Patrick og Dougie om å få inn noen nye ansikter for å hjelpe alle med en vellykket sesong.”

Den franske midtbanespilleren Vieira vant syv store pokaler i Arsenal mellom 1996 og 2005 på ni år.

En verdensmesterskap og EM-vinner med Frankrike, hjalp han Inter Milan med å vinne tre Serie A-titler.

Vieira kom til Manchester City i januar 2010 og hjalp klubben til å løfte FA Cup året etter før han kunngjorde at han trakk seg fra å spille.