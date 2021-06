Patrick Vieira: Tidligere Arsenal-kaptein Crystal Palace godtar vilkårene som klubbens nye manager | Fotballnyheter

Patrick Vieira har sagt ja til å bli den nye Crystal Palace-sjefen.

Som tidligere kunngjort av David Ernstein, har ingenting blitt signert ennå, og vilkårene er avtalt med Vieira, den tredje sjefen på tre uker, men palasset forventer nå at avtalen vil gå gjennom.

Med den tidligere Borussia Dortmund-sjefen som bestemte seg for ikke å ta ansvar, håpet laget Lucian Pavre ville ombestemme seg i løpet av helgen. U-sving sent i forrige uke, Men etter en stund fokusert på Vieira.

Palace insisterer på at en manager skal være på plass neste mandag, når spillerne går tilbake til trening før sesongen.

Bilde:

Lucian Pavre takket nei til tilbudet om å overta Crystal Palace



Vieira klarte sist Ligu 1 Club Nice, og tok først ansvaret sommeren 2018 Oppsagt i desember Etter fem nederlag i alle konkurranser i fjor.

Den tidligere Arsenal-kapteinen, som har vunnet tre Premier League og fire FA-cuper med Gunners, har tidligere trent i Manchester City før han tilbrakte to og et halvt år i USA under MLS-siden New York City.

Vieira, som vant verdensmesterskapet med Frankrike i 1998, ble med i Newcastle Tilbake i 2018, I 2019 støttet Arsene Wenger sin tidligere kaptein Bli en Arsenal-manager I fremtiden.

Er søket etter palasset nesten over?

I forrige uke fikk Fawcett’s sjokk U-sving palasset til å lage en liste over nye kandidater for å erstatte Roy Hodgson ettersom den sveitsiske avtalen ble bekreftet.

Arbeidstillatelse og sluttføring av avtaler med bakromsteamet hans forhindret palasset fra å frigjøre Favreau, men 63-åringen sa at han ikke hadde takket nei til en annen klubb etter å ha blitt avslått.

Favre var i forkant av rollen etter å ha forhandlet med tidligere ulvsjef Nuno Esprito Santo Blakk.

Bilde:

Nuno Esprito Santo var også nær å bli utnevnt til palassets nye sjef



Palaces opprinnelige preferanse var å utnevne en manager med Premier League-erfaring, men med timingen og antall spillere som vurderer kontraktsbetingelsene, har klubben lempet kravene.

Vurderer også Eagles Frank Lampard, Swansea-manager Steve Cooper og høyt ansett trener Valerian Ismail Overført Barnsley til West Brom Sist torsdag.

Det er uklart om Lampard og Eddie Howe var på kortlisten etter Fawcett’s avgjørelse, og mens det var håp i forrige uke, var det for sent å bringe Burnley-sjef Sean Dyce til Selharst Park.

Etter fire år med ansvar forlot Hodgson barndomsklubben sin for å ta Eagles 14. på første flytur i sin siste sesong.