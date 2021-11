Patruljemannen ble skutt og drept av politiet

Tirsdag (9. november) i Oslo meldte norsk politi at en mann bevæpnet med en kniv hadde forsøkt å stikke flere personer og deretter skutt og drept en mann som hadde angrepet politi som hadde kommet for å arrestere ham. En politimann ble skadet under et arrestasjonsforsøk på en gate i den norske hovedstaden Bislett-distriktet, som også bekreftet at politiet ikke trodde på angrepet.

Les merFem av ofrene i det norske angrepet ble drept av kniven, ikke av baugen

⁇Vi utelukker ikke noe motiv, men på dette tidspunktet er det ingen informasjon som tyder på et terrorangrep., fortalte inspektør Eagle Jர்கrgen Brecke på en pressekonferanse. Politiet ønsker ikke å gi detaljer om hvem personen som ble skutt var.

Angriperen kan allerede ha utført et angrep

Ifølge Verdenskang var han en russer i trettiårene som ble dømt til psykiatrisk behandling i Oslo for ett år siden, allerede etter å ha blitt knivstukket i Oslo for ett år siden. Politiet sa at han hadde permisjon fra den psykiatriske avdelingen hvor han fikk behandling. Vitnevideoer lagt ut på sosiale medier av norske medier viser at den mistenkte ble angrepet minst to ganger av en politibil, uten overkropp og bevæpnet med en stor kniv.

Etter å ha blitt kastet mot en vegg, skynder mannen seg mot kjøretøyet, åpner døren og skynder seg inn. “Politiet forsøkte å kjøre over ham da han forsøkte å knivstikke noen. Deretter angrep han politiet grovt med kniv (…) og åpnet ild.«Under en oppdatert pressekonferanse sendt av NRK, ble operasjonsleder Torre Solberg kjørt til sykehus hvor han døde uten behandling.