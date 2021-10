Paul Belmondo snakker for første gang siden farens død: “Vi utnyttet hvert øyeblikk”

Kalt av Bruce Dusainte på BFM TV, så sønnen til Jean-Paul Belmonto kraften i å komme og snakke foran fjernsynskameraer. Han ønsket å gå tilbake til den nasjonale utmerkelsen som ble gitt til Pebble ved Core des Invalid. “Vi har mange nyheter. Det var veldig rørende å se disse menneskene stå i kø til sent på kvelden. Det viser hvor høyt de elsket ham og hvor mye de trengte for å si farvel til ham. “

Paul Belmondo snakket om uvurderlig støtte fra publikum, spesielt under utgivelsen av dokumentaren som husker farens liv. “Det er sant utover det jeg kunne ha forestilt meg. Hver gang folk sa:” Vi vokste opp med faren din. “Jeg forsto at folk bodde hos ham. Han var et symbol i hvert øyeblikk av livet.

Han nevnte også de siste tilbudsmomentene han var i stand til å tilbringe med slektninger Jean-Paul Belmondo før han sov godt. “Vi vet at det vil skje, han gir sin siste kamp, ​​men ingen er klare når den kjære går. Han hadde en nær familie: hans bror, min onkel Alain, min tante Murielle, (…) vi alle omringet ham. Han gikk virkelig med folket sitt og roet seg. “

Dette er en lang smertefull tid for familien, og du vet aldri når den kjære vil forlate oss. “Vi sier farvel til ham hver dag før han legger seg. Dagen etter mistenkte vi at han ikke lenger ville være der. Vi nyter hvert sekund og hvert minutt med ham i de siste dagene “, Han var enig.

Paul Belmonto skapte det siste håpet på PFM TV. Familien fulgte ønsket fra Jean-Paul Belmondo, som ønsket tittelen C Mai Fra filmen Profesjonell Ekker under begravelsen. Et ønske om å vekke mistanke i klanen, som avslørt av skuespillerens sønn. “Mellom oss nølte vi, vi var redde for at det skulle bli litt for mye. Han hadde rett igjen: denne turen til Invalidis var veldig gripende og veldig vakker. Han iscenesatte avgangen noe. “