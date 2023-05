Paul François: Fra science fiction til biologiens grunnleggende mekanismer

Plusieurs etudes interdisciplinary et transdisciplinary menées à l’UdeM en sciences quantitatives – matematikk, fysikk, automatikklærling, biologi, medisin – ut convaincu l’ancien professor de physique de l’Université McGill de faire le saut au campus de la montagne noe nytt Biomedisinsk innovasjonssenter som samler forskere fra de fem fakultetene for grunnleggende vitenskaper ved Det medisinske fakultet ved UdeM.

«Til å begynne med drev jeg matte, men det var ikke konkret nok. Så henvendte jeg meg til fysikk for å finne direkte anvendelser. Mine nye arbeidsoppgaver ved Det medisinske fakultet gir meg mulighet til å åpne opp for medisinsk biologi og min tilknytning til mila [Institut québécois d’intelligence artificielle] det setter meg i interaksjon med maskinlæring. Nyere fremskritt innen kunstig intelligens kan lære oss om biologiske fenomener og føre til at vi bedre forstår visse sykdommer”, forklarer ingeniøren som ble uteksaminert fra École polytechnique de France, har en doktorgrad i teoretisk fysikk fra École Normale Supérieure (Paris) og en post -doktorgrad i bioinformatikk fra Rockefeller University (New York).

Selve banen til den nye professoren i Institutt for biokjemi og molekylær medisin fra University of Montreal kommer helt ned til dette søket etter enkelhet i komplekst terreng.

En tilhenger av «kryssbefruktning» mellom disipliner, fortsetter Paul François sin forskning på adaptiv immunitet, som begynte for mer enn 10 år siden. Hvordan gjenkjenner immunsystemet patogener? Hvilken informasjon koder den for å utløse en immunrespons? En vitenskapelig tilnærming som er et resultat av interaksjoner med jevnaldrende har brakt nye matematiske modeller frem i lyset. «Først forsto jeg ikke modellen til min samarbeidspartner Grégoire Altan-Bonnet, som leder immunodynamikklaboratoriet til National Cancer Institute i USA. [NCI]. Ved å snakke med ham fant jeg en måte å forenkle det slik at dataene ble mer konsistente, forklarer Paul François.

Et annet favorittemne for forskeren er den matematiske modelleringen av embryonal utvikling . «Du bør vite at en genetisk oscillator [appelé horloge de segmentation] den styrer dannelsen av segmentene, en ryggvirvel av gangen, uten at vi egentlig vet hvordan. Jeg jobber med å beskrive dette fenomenet fra et matematisk synspunkt, spesielt fra en studie på en japansk fisk som trives ved forskjellige temperaturer, sier han. Våre samarbeidspartnere ved European Molecular Biology Laboratory varierer temperatursyklusene for å avbryte dannelsen av ryggvirvlene. Disse manipulasjonene lar oss forstå hvordan kroppen tar form, hva som forstyrrer den og hvordan den reagerer på forstyrrelser. Hvis det ikke motstår, vises sykdommer.

Maskinlæring i biologiens tjeneste

En undergruppe av laboratoriet hans jobber endelig med evolusjonsalgoritmer. «Vi har designet dataverktøy for å simulere utviklingen av biologiske nettverk som vi har brukt, blant annet for kontroll av cellestørrelse», sier han. Disse modellene viser oss at hvis aldrende celler er for store, er det fordi de deler seg for sent eller for tidlig; oscillatoren som styrer cellesyklusen er defekt.»

Professor François håper at alt dette arbeidet vil oppmuntre studentene hans til å bryte ned barrierene mellom disipliner. «Det virker for meg som om unge i dag er mye mer åpne for tverrfaglighet. Min rolle er å hjelpe dem med å utvikle sin vitenskapelige smak og få dem til å gjøre konkrete ting, avslutter han.