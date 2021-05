Paul Pogba og Amat Diallo hever det palestinske flagget etter Manchester United etter Premier League-uavgjort med Fulham | Fotballnyheter

Manchester United-manager Ole Gunner Solskare sier at spillerne bør respektere kommentarene etter at Paul Pogba og Amat Diallo heiste et palestinsk flagg etter en uavgjort 1-1 mot Fulham på tirsdag.

Den pågående fiendtligheten mellom Israel og Hamas-islamistene, som styrer Gaza, har vært intens i mange år, og til tross for internasjonale samtaler om å avslutte mer enn en ukes kamp, ​​er det ingen klare tegn på øyeblikkelig våpenhvile.

Hamza Chaudhry og Wesley Fobana fra Leicester City heiste det palestinske flagget etter lørdagens FA Cup-finale, og Soulscare sier at spillerne har rett til sine egne meninger.

Bilde:

Bokba og Diallo støtter palestinere på Old Trafford tirsdag kveld



“Jeg tror vi har spillere med forskjellig bakgrunn, i forskjellige kulturer, fra forskjellige land, og jeg tror vi bør respektere deres meninger hvis de er forskjellige fra noen andre,” sa Soulscare til journalister.

“Hvis spillerne mine tenker på andre ting enn fotball, er det en positiv ting, og jeg tror vi har sett dem bry seg med noen spillere før.

“Fortell for eksempel Marcus Rashford forskjellen han gjorde. Vi respekterer deres rett til å ha et annet perspektiv.”

Bilde:

Hamza Chaudhry holder et palestinsk flagg mens han feirer Leicester FA Cup-seier



Chaudhry og Fobana vil ikke møte noen disiplinære tiltak etter å ha feiret Leicesters FA Cup-finaleseier med det palestinske flagget.

Paret holdt begge ender av flagget i en respektfull runde, med Chaudhry viklet over skuldrene mens han samlet inn medaljen etter en 1-0-seier over Chelsea på Wembley.

Fotballforbundet spurte imidlertid ikke om generell bruk av flagg i sport.