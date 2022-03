Paul slutter seg til rollebesetningen til Adrians nye fiendebesetning

Oppfølgeren Sanddyner Regissert av Denis Villeneuve, fortsetter den å øke rangeringen med et nytt rollebesetningsmedlem for Address’s New Enemy.

Filmen mislyktes i 1984 og ble avvist David Lynch Og den vanvittige planen ble forlatt Alejandro JodorovskyRegissør Denise Villanueva Sa mantraet og krasjet Forbannelsen som hang over tilpasningene Sanddyner, Frank Herberts science fiction-roman. Denne nye bestrebelsen på å utforske den litterære syklusens univers ble godt mottatt av publikum og pressen, samtidig som den sikret et levedyktig billettkontor.

Og selv om hybridutgivelsen av filmen hadde en klar innvirkning på teaterlivet Kan vente med å dø), Den Warner og Legendary har gitt grønt lys til en oppfølger Etter den amerikanske utgivelsen ble den utsatt i ett år på grunn av infeksjon.

Komme tilbake Timothy Chalamet, Zentaya, Javier Barthem, Stellen Scorskard, Rebecca Ferguson Og Josh Brolin I regningen, men også regissøren bak kamera. Fortsettelsen av Paul Adretis» første søken vil være en mulighet til å utvide dette enorme universet., Inkludert introduksjonen av nye karakterer. Vi fant ut at hun er en kjent skuespillerinne for bare noen dager siden Firenze s (Mitsomer, Sort enke) Samtaler pågikk for å bli med i rollebesetningen og rollebesetningen til keiserens datter, Princess Darkness.

Selv nylig, Frist annonserte detAustin ButlerFremvoksende amerikansk skuespiller i Hollywood også, Var også i samtaler om å bli med i rollebesetningen. Skuespilleren startet sin karriere på det lille lerretet før han gikk videre til film. Han virket spesiell Det var en gang i Hollywood, De døde vil ikke døOg skal spille den ikoniske Elvis Presley i biografien ElvisRealisert av Sjef Luhrmann.

Austin Butler i The Shannara Chronicles

Likevel skal det ifølge media være slik Baron spiller Vladimir Harkonans nevø Fayed-Rouda (Stellan Skarsgård), så pass forbi fiendens lag for å møte House Attrides og deres nye allierte. Foreløpig produksjon Sanddyner 2 Ikke startet ennå, men pre-produksjonen ser ut til å bevege seg i et godt tempo, med tanke på å returnere til Arachis i oktober 2023.