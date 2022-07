Paul Sorvino, den amerikanske skuespilleren som spilte Paul Cicero i «The Franchise», er død i en alder av 83.

Paul Sorvino, den amerikanske skuespilleren som er mest kjent for sin rolle som Paul Cicero i Goodfellas, døde mandag i en alder av 83, rapporterte Associated Press og New York Times.

Skuespilleren døde av naturlige årsaker på et sykehus i Jacksonville, Florida, mandag morgen (lokal tid), fortalte agenten hans Roger Neal til AP. Den åtteårige hadde opplevd helseproblemer de siste årene.

Paul Sorvino er også kjent for sin rolle i New York TV-serien Forensic Police.

I løpet av 50 år har han spilt roller så forskjellige som en italiensk-amerikansk kommunist i Warren Beattys «Reds», Henry Kissinger i Oliver Stones «Nixon» og mobb-sjef Eddie Valentine i «The Adventures of Rocketeer». Selv om han er mest kjent for å spille gangstere, har han ofte sagt at hans sanne lidenskaper er poesi, maleri og opera.

Datteren hennes Mira Sorvino, en skuespillerinne som vant Oscar for beste kvinnelige birolle i 1995 for Woody Allens Cursed Aphrodite, hyllet henne på Twitter. «Min far, den store Paul Sorvino, har gått bort. Hjertet mitt er revet – et liv i kjærlighet, glede og visdom endte i hans nærvær. Han var den mest fantastiske av fedre,» skrev hun.