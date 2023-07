Pauline Ducroot har det gøy på Balearene: bikinier, iskrem og turkisblått vann

Det er endelig ferietid for Pauline Ducroot. Aktiv på sosiale nettverk, datteren til prinsesse Stephanie av Monaco nølte ikke med å dele en karusell med bilder fra oppholdet på øya Menorca, på Instagram 12. juli.

Vi kan si at 29-åringen ser ut som hun har det gøy på Balearene. Mellom svømming, båtliv og iskremsmaking fikk vi også en sjanse til å nyte solnedgangen.

På noen bilder poserer svigerdatteren til Monaco-kongen i bikini foran et speil og ved sjøen. En sjanse til å oppdage at søsteren til Louise Dugrud og Camille Gottlieb ikke hadde tatt en koffert, men en samling badedrakter, hver fargerikere enn den andre.

Etter å ha studert ved Parsons School of Design i New York, ble Pauline Dugrud designer innen haute couture. Å lage sine egne klær, badetøyet hun delte kunne ha vært hennes egen kreasjon.

En modell og en erfaren motedesigner

I tillegg til å gå på rullebanen på Paris Fashion Week og lage forsiden av motemagasinet «Harper’s Bazaar Spain», grunnla Pauline Ducroot sitt eget miljøansvarlige og unisex klesmerke Adler i 2018. To år senere presenterte han kreasjonene sine for publikum i en liten butikk i hovedstaden, før han avduket dem under Paris Fashion Week.

17. november 2022 ble klærne hennes lagt ut for salg i en pop-up hos Printemps Haussmann. Fornøyd med hans profesjonelle fremgang, Pauline Ducroot «I dag føler jeg meg veldig stolt,» sa dagens «Paris Match». […]. Mote er egentlig hele livet mitt, det er en barndomsdrøm, jeg innser, jeg vil ikke stoppe der, sa hun.