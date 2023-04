Pave Frans i Ungarn 28.-30. april – KTOTV

Pave Frans besøker et land med en rik kristen historie preget av kroningen av kong Stefanus i 1000. Riket ble senere kristent før det ble invadert av mongolene på 1200-tallet og deretter av ottomanerne på 1500-tallet. Alliert med Østerrike på 1800-tallet, ville den bli annektert av den sovjetiske blokken etter andre verdenskrig. Budapest-opprøret i 1956 endte med undertrykkelse. Til tross for årevis med kommunistisk styre, er den katolske kirke fortsatt flertallet.

På Angelus-festen i Budapest 12. september 2021 sa pave Frans: «Religiøs følelse er livsnerven til denne nasjonen, knyttet til dens røtter. Men korset, plantet i jorden, inviterer oss til å slå rot godt, og strekker ut sine armer til alle: det formaner oss til å holde røttene våre faste, men ikke splitte. Dette er hva jeg vil at du skal være: jordet og åpen, forankret og respektfull. »

Den polske pave Johannes Paul II besøkte landet to ganger etter kommunismens fall, i 1991 og deretter noen år senere i 1996. Under disse to besøkene kunne han besøke byen Mariapokes, en by i Debrecen. I en kalvinistisk kirke eller til og med i Pannonhalmas tusen år gamle kloster deltok han i en økumenisk feiring med protestanter og ortodokse. Pave Frans» plan, innskrenket av helsemessige årsaker, vil fokusere på hovedstaden Budapest.