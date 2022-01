Pave Frans presiderer ikke over årsavslutningsseremonier

Pave Frans ledet ikke den årlige begravelsen ved Peterskirken på fredag, slik han hadde planlagt, men ga oraklet etter avlysningen av hans tradisjonelle besøk på julekrybben på Petersplassen på grunn av faren for en epidemi. -19.

Så Giovanni Batista Ray, dekan ved College of Cardinals, ledet gudstjenesten med masken, den 85 år gamle suverene paven.

På spørsmål om endringen, tre timer etter at Vatikanet bekreftet at paven ville presidere over seremonien, svarte en talsmann ganske enkelt at den suverene paven ville foretrekke at seremonien ble ledet av Herren, ikke ham.

Pope klarte ikke å feire nyttårsmesse i fjor på grunn av isjias.

Den suverene paven vil generelt bli ønsket velkommen av de troende på vei til Manger 31. desember, etter å ha ledet året – avsluttet vesper og sunget Duom-bønnen.

Men Vatikanet har nevnt i sin dagbok.Denne begivenheten vil ikke finne sted for å unngå farene for trengsel og forurensning fra regjeringen-19“.

Onsdag behandlet pave Frans sitt ukentlige offentlige audiens i Vatikanets storslåtte Paul VI Hall som vanlig, med masker og respekt for det sosiale rommet.

Som andre steder i Europa, står Italia – og den mindre delstaten Vatikanstaten – overfor en bølge av koronavirustilfeller forårsaket av den nye varianten Omigran.