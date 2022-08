Påvirker videospill velvære? Det berømte Oxford-universitetet svarer endelig på spørsmålet

En studie utført av det prestisjetunge Oxford University viste at det å spille videospill ikke har noen effekt (positiv eller negativ) på velvære.

I Charleroi tilbyr spillområdet Quai10 innovative kurs for unge mennesker. Når sistnevnte spiller, kjenner de alle slags følelser, fra lykke til sinne.

Resultatene fra en studie fra Oxford University bekrefter at effekten av disse gamblingoppgavene ikke har noen innvirkning på hverdagen, uavhengig av følelsene som induseres. Det er ikke nok data til å gjøre det objektivt.

«Hver av oss vil ha en annen opplevelse av det samme spillet, noe som betyr at hvis tre personer spiller det samme spillet, er sjansen stor for at de vil ha en annen opplevelse av spillet. Vår tankegang når vi spiller og hva vi ser etter når vi spiller»Gaël Gilson, vitenskapelig samarbeidspartner ved UCLouvain forklarer.

Virkelig sosial innvirkning

I samfunnet derimot, har videospill innvirkning: de provoserer frem debatter og skaper debatter.

«Fra det øyeblikket det samme spillet setter oss alle i forskjellige situasjoner og følelser, er alle diskusjonene vi kan ha rundt det samme spillet rikere. Hvordan spill skaper et bånd: Det skaper diskusjon og tvinger frem diskusjon blant spillere.Gale Gilson legger til.